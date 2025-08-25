फार्म में काम रहे मजदूर पर शेर ने बोला हमला, मजदूर ने किया डट कर सामना- देखे वीडियो

  1. हिन्दी समाचार
लिबिया में फार्म में काम कर रहे एक मजदूर पर शेर ने हमला बोल दिया। इस दौरान मजदूर भी शेर का डट कर सामना किया। मजदूर की हिम्मत देख कर शुर भी दुम दबा कर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान वहां मौजूद फार्म का मालिक वीडियो बनाता रहा। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग फार्म मालिक पर गुस्सा कर रहे है तो कुछ शेर को पालतू बता रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

यह मामला लीबिया का है, जहां एक फार्म मालिक ने अपने मिस्र के कर्मचारी पर पालतू शेर को छोड़ दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ा शेर एक आदमी पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। शेर उस आदमी को कई बार काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी शांत रहता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। आखिर में वह किसी तरह शेर से दूर हो जाता है। ​गल्फ न्यूज के मुताबिक, फार्म मालिक ने इस खतरनाक काम को मजाक बता रहा है, लेकिन ये मजाक किसी इंसान की भी चंद सेकंड में जान ले सकता है। हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वीडियो में मजदूर शांत दिख रहा है और वह मुस्कुराता भी नजर आया, जिससे लगता है कि वह डरा हुआ नहीं था। वही वीडियो वायरल होने के बाद लिबिया पुलिस ने फार्म के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।

