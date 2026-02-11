  1. हिन्दी समाचार
  मथुरा के श्री सिद्धिविनायक होटल में लगी भीषण आग, आज ही हुआ था उद्घाटन

मथुरा के वृंदावन में रुक्मणी विहार स्थित श्री सिद्धिविनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गयी। सबसे अहम बात ये है कि, होटल का आज ही शुभारंभ हुआ था लेकिन पूजा के दौरान ही होटल में भीषण आग लग गयी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

वृंदावन। मथुरा के वृंदावन में रुक्मणी विहार स्थित श्री सिद्धिविनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गयी। सबसे अहम बात ये है कि, होटल का आज ही शुभारंभ हुआ था लेकिन पूजा के दौरान ही होटल में भीषण आग लग गयी। इस घटना में तीन बच्चे झुलस गए और अंदर फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया। होटल में आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड के साथ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। वहीं, अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर होटल में किस कारण से आग लगी है?

पढ़ें :- UP News : मथुरा में सामूहिक आत्महत्या से फैली सनसनी, एक ही परिवार के पांच लोगों ने खाया जहर, पुलिस जांच में जुटी

