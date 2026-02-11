मथुरा के श्री सिद्धिविनायक होटल में लगी भीषण आग, आज ही हुआ था उद्घाटन

मथुरा के वृंदावन में रुक्मणी विहार स्थित श्री सिद्धिविनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गयी। सबसे अहम बात ये है कि, होटल का आज ही शुभारंभ हुआ था लेकिन पूजा के दौरान ही होटल में भीषण आग लग गयी।
वृंदावन। मथुरा के वृंदावन में रुक्मणी विहार स्थित श्री सिद्धिविनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गयी। सबसे अहम बात ये है कि, होटल का आज ही शुभारंभ हुआ था लेकिन पूजा के दौरान ही होटल में भीषण आग लग गयी। इस घटना में तीन बच्चे झुलस गए और अंदर फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया। होटल में आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड के साथ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। वहीं, अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर होटल में किस कारण से आग लगी है?
उत्तर प्रदेश-
मथुरा –
वृंदावन के होटल में लगी आग ,आज ही हुआ था उद्घाटन , सभी बाल बाल बचे-
एनओसी वाले विभाग आनंद में हैं !! pic.twitter.com/L9xhMwIZE5
