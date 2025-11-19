लखनऊ में मथुरा से आए मां-बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, जमीन विवाद से जुड़े मामले से थे परेशान

प्लॉट पर कब्जे की सुनवाई नहीं होने पर मथुरा से लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर पहुंचे मां—बेटे ने जहरीला पदार्थ खा लिया। मौके पर उपस्थित लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को आनन-फानन में अस्प्ताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उपचार शुरू कर दिया।
लखनऊ। प्लॉट पर कब्जे की सुनवाई नहीं होने पर मथुरा से लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर पहुंचे मां—बेटे ने जहरीला पदार्थ खा लिया। मौके पर उपस्थित लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को आनन-फानन में अस्प्ताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उपचार शुरू कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि, मथुरा स्थित विवादित प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। पीड़ित का कहना है कि, स्थानीय स्तर पर कई बार शिकायत की, लेकिन कथित रूप से किसी भी स्तर पर सुनवाई न होने से निराश होकर उन्होंने यह कठोर कदम उठाया।
मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र के गांव संकेत स्थित एक टाउनशिप में रहने वाले मुनेश सिंह और उनका 38 वर्षीय पुत्र बलजीत सिंह प्लाॅट विवाद को लेकर काफी दिनों से तनाव में थे। बुधवार दोपहर करीब 11:30 बजे दोनों लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास के निकट विक्रमादित्य मार्ग पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
उधर घटना की जानकारी मिलते ही मथुरा पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रकरण के लिए लखनऊ पुलिस से समन्वय स्थापित कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है।