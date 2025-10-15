18 साल छोटे प्रेमी के साथ, 5 बच्चों की मां ने रची थी पति की हत्या साजिश

मुरादाबाद:- मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के आलेहदादपुर देवा नगला गांव में 13 अक्टूबर को हुई वीरपाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. विरपाल की हत्या की साजिश मृतक की पत्नी सुनीता ने अपने प्रेमी अंशु के साथ मिलकर हत्या की थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सुनीता का प्रेमी अंशु से 18 बड़ी हैं, और उसके पांच जिसकी परवरिश बच्चों की बुजुर्ग दादी कर रही हैं.

सुनीता और प्रेमी अंशु के खेत आस पास हैं. चार महीने पहले धान की रोपाई करते समय दोनों एक दूसरे के करीब आ गए. दोनों की नजदीकियां बढ़ गयी और दोनों के संबंध बन गए. सुनीता ने बताया की प्रेमी अंशु से संबंध बनाने के लिए पति विरपाल को शराब पिलाकर खेत पर भेज देती थी. विरपाल की गैर मौजूदगी में अंशु सुनीता के घर आ जाता था.

पति ने आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया था पत्नी और उसके प्रेमी को:-

विरपाल ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को अंशु को अपने ही घर में कुछ दिन पहले आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इस बात पर विरपाल नाराज हो गया और उसने सुनीता की पिटाई कर दी थी. सुनीता पिटाई से नाराज हो गई इसके बाद अंशु से कहा कि अगर उसने मेरे पति को रास्ते से नहीं हटाया तो वह जहर खाकर मर जाएगी.

सुनीता ने अंशु के साथ मिलकर रचि विरपाल की हत्या की साजिश:-

12 अक्टूबर को खेत पर विरपाल ने अंशु और सुनीता को एक साथ धन्यवाद की फसल झाड़ते हुए देखने के बाद गालिया देनी शुरू कर दी. इस अपमान का बदला लेने के लिए विरपाल की हत्या की साजिश रच डाली. 13 अक्टूबर की रात घर से खाना खा कर वीरपाल खेत पर सोने गया, तो सुनीता ने खेत पर अंशु को बुला लिया और विरपाल की गला दबा कर हत्या कर दी.

सुनीता ने कहां शादी कर जीवन भर साथ रहेंगे:-

सुनीता ने अंशु अपने झांसे में पूरी तरह झांसे में लेने के बाद का की शादी कर जीवन भर साथ रहेंगे. पुलिस की पूछताछ में अंशु ने बताया कि धान की लगाते समय सुनीता से धीरे-धीरे प्रेम संबंध हो गए थे. सुनीता अक्सर मुझसे कहती थी कि “अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, मैं तुम्हारे साथ जीवनभर रहूंगी, लेकिन यह तभी होगा जब मेरा पति रास्ते से हट जायेगा. प्रेम के इसी झांसे में अंशु ने हत्या को अंजाम दे डाला.

पुलिस ने सीडीआर से खोला हत्या का राज:-

हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो स्थानीय लोगों के बयानों के आधार जांच आगे बड़ी तो पुलिस ने अंशु और सुनीता के मोबाईल की सीडीआर निकाली तो हत्या का खुलासा किया.पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने सुनीता और अंशु के खिलाफ हत्या करने के जुर्म में जेल भेज दिया है. मृतक वीरपाल और सुनीता के पांच छोटे बच्चों हैं. पिता की मृत्यु और मां के जेल जाने के बाद इन बच्चों की परवरिश अब बुजुर्ग दादी करेगी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद