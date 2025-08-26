निक्की हत्याकांड में सामने आया नया मोड़, अस्पताल में निक्की बार- बार बोल रही ​थी मुझसे गलती हो गई

नई दिल्ली। निक्की हत्यकांड में एक नया खुलासा हुआ है। पड़ोसियों के मुताबिक आग में झुलसने के बाद निक्की बार बार बोल रही थी मुझसे गलती हो गई मुझे बचा लो। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ ​है, जिसमें घटना से पहले विपिन भाटी घर के नीचे खड़ा दिखाई दे रहा है।

ग्रेटर नोएडा के निकिता भाटी उर्फ निक्की हत्याकांड में अब एक और खुलासा हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि विपिन ने निक्की को नहीं मारा, बल्कि उसने खुद सुसाइड किया है। विपिन के पड़ोसी अर्जुन ने बताया कि वो उस वक्त वहीं था। अचानक से शोर मचा कि आग लग गई, आग लग गई। तब विपिन के घर से परिवार ने शोर मचाते हुए कहा कि निक्की ने खुद को आग लगा ली है। अर्जुन बोला जैसे ही विपिन ने यह सुना वो दौड़कर ऊपर गया। फिर नीचे आया और कार को बाहर निकाला। तब विपिन ने मुझे ही कहा था कि अर्जुन ऊपर जाकर भाभी को नीचे ले आ।

हम लोग फिर निक्की को नीचे लेकर आए। तब कंचन यही कह रही थी बार बार कि बाबू ये तूने क्या कर लिया। उस वक्त गाड़ी में जैसे ही निक्की को बैठाया तो विपिन काफी घबराया हुआ था। उससे गाड़ी भी नहीं चल रही थी। तब रोहित ने गाड़ी चलाई। गाड़ी में विपिन, कंचन और दयावती आंटी बैठे। निक्की को यही सब लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। कंचन निक्की से कह रही थी कि बाबू तूने क्या किया। तो निक्की कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई मुझे बचा लो।

कंचन के मोबाइल की होनी चाहिए जांच

इसके अलावा एक और युवक ने कहा- विपिन के घर वालों को बस फंसाया जा रहा है। निक्की से मारपीट होती थी, हम मान भी लें मगर विपिन उसे मार नहीं सकता। निक्की ने बस दिखाने के लिए खुद को आग लगाई, मगर उसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि मामला इतना बढ़ जाएगा कि उसकी ही जान पर बन आएगी। कंचन को हिरासत में लिया जाना चाहिए उसके मोबाइल की भी जांच होनी चाहिए।