शुभांशु शुक्ला के नाम पर बनेगी सड़क, पार्क को भी मिलेगी नई पहचान, लखनऊ नगर निगम ने उठाए बड़े कदम

लखनऊ की धरती पर जन्में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इसके साथ ही उन्होने यूपी की राजधानी  लखनऊ का अधिक मान बढ़या है ।   इसे देखते हुए उनके सम्मान में लखनऊ नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में सड़क बनेगी. जिसे लेकर नगर निगम की मीटिंग में  प्रस्ताव आएगा। मिली जानकारी के मुताबिक , त्रिवेणी नगर स्थित अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर के पास की सड़क और एक पार्क का नामकरण उनके नाम पर होगा. 22 अगस्त को होने वाली कार्यकारिणी मीटिंग में रखा जाएगा.

By Aakansha Upadhyay 
मिली जानकारी के मुताबिक , त्रिवेणी नगर स्थित अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के घर के पास की सड़क और एक पार्क का नामकरण उनके नाम पर होगा. 22 अगस्त को होने वाली कार्यकारिणी मीटिंग में रखा जाएगा.

शुभांशु शुक्ला के घर के सामने की सड़क भी बनाई जा रही है. करीब 20 लाख रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य होगा. सड़क के दोनों किनारों पर नालियां बनेगी। इसके बाद एक पार्क का निर्माण क्या जाएगा जो की अत्यधिक सुंदर होगा।

रिपोर्ट्स की मानें तो सड़क और पार्क पर शुभांशु शुक्ला का नाम रखकर शिलापट्ट और बोर्ड लगेंगे. यह पहल युवाओं को प्रेरित करने वाली है. इन प्रस्तावों पर मीटिंग पर बड़ा फैसला होगा. नगर निगम का पुनरीक्षित बजट पेश होगा.रिपोर्ट्स की मानें तो त्रिवेणीनगर के पार्षद से बात कर पहले से बने पार्क का नामकरण उनके नाम पर रखा जाएगा. जबकि, पार्क का सौन्दर्यीकरण भी किया जाएगा.

 

