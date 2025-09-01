Kedarnath Accident: केदारनाथ हाईवे पर गौरीकुंड के पास यात्रियों से भरे वाहन पर गिरा पत्थर, दो की मौत

उत्तराखंड में प्रकृतिक का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह केदारनाथ हाइवे पर बड़ा हादसा हुआ है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया में यात्रियों से भरे वाहन पर पत्थर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। अन्य दर्दनाक हादसों में पिछले दो दिनों के भीतर चार अन्य की मौत हो गई है, जबकि तीन लापता हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक जनपद रुद्रप्रयाग में आज प्रातःकाल मैक्स बोलेरो वाहन मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन के कोने पर ऊपर से एक बड़ा पत्थर आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 11 सवारियां थी, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हैं। जिन्हें रेस्क्यू टीमों व स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड मेन न जाने कितने दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर गिरने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंकित जैन (25), फिरोजाबाद (UP) और रजनी रावत, कोटद्वार (पौड़ी) के रूप में हुई। वहीं, शनिवार शाम से लापता एक व्यक्ति का शव बरसाती नाले के पास मिला। मृतक की पहचान रमेश राम के रूप में हुई। जबकि, बागेश्वर के पौसारी गांव में शुक्रवार को भूस्खलन से दबे मकानों के मलबे से एक और शव बरामद हुआ। इस हादसे में अभी भी दो लोग लापता हैं।

उत्तराखंड में अगले दो दिन रेड अलर्ट मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है । इस चेतावनी को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए।

दून, हरिद्वार समेत इन जिलों में चेतावनी सोमवार 1 सितंबर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट, जहां कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। 2 सितंबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी के चलते देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है।