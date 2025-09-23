  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ट्यूशन टीचर नाबालिग से करता रहा रेप! बदनामी के डर से खायी गर्भपात की गोली, पीड़िता की मौत

ट्यूशन टीचर नाबालिग से करता रहा रेप! बदनामी के डर से खायी गर्भपात की गोली, पीड़िता की मौत

Yavatmal: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक नाबालिग रेप पीड़िता की गर्भपात की गोली खाने से मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गर्भपात की गोली देने वाला डॉक्टर भी जांच के दायरे में है। 17 साल की पीड़िता साढ़े चार महीने की गर्भवती थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Yavatmal: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक नाबालिग रेप पीड़िता की गर्भपात की गोली खाने से मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गर्भपात की गोली देने वाला डॉक्टर भी जांच के दायरे में है। 17 साल की पीड़िता साढ़े चार महीने की गर्भवती थी।

पढ़ें :- 'मैं ब्राह्मण हूं, परमेश्वर ने हम पर सबसे बड़ा उपकार यह किया कि हमें आरक्षण नहीं मिला...' केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान

जानकारी के अनुसार, कक्षा 12वीं पढ़ने वाली रेप पीड़िता के पिता बदनामी के डर से गर्भपात के लिए नांदेड़ के एक डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने नाबालिग को गर्भपात की कुछ गोलियां दीं थी। लेकिन, गोलियों को खाने के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी और उसे भारी रक्तस्राव होने लगा। जिसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

आरोप है कि 28 वर्षीय ट्यूशन टीचर संतोष गुंडेकर ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार-बार रेप किया। उसने कथित तौर पर पीड़िता का नौ महीने तक यौन शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया। पुलिस नी मरने से पहले पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। वहीं, आरोपी टीचर संतोष गुंडेकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पीड़िता को गर्भपात की गोली देने वाले डॉक्टर की भी जांच की जा रही है।

इस मामले में पुलिस का कहना है कि डॉक्टर के पास गर्भपात के लिए ज़रूरी क़ानूनी अनुमति नहीं थी। फिर भी उसने नाबालिग का इलाज किया। डॉक्टर के ख़िलाफ़ गहन जांच चल रही है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। लोग आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल गांधी का बड़ा बयान भाजपा वोट चोरी के कारण देश में बढ़ी बेरोजगारी

राहुल गांधी का बड़ा बयान भाजपा वोट चोरी के कारण देश में...

आजम की रिहाई पर अखिलेश, बोले-आज फर्जी मुकदमे करने वालों को मिला सबक, हर झूठ की होती है एक मियाद, भाजपा को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

आजम की रिहाई पर अखिलेश, बोले-आज फर्जी मुकदमे करने वालों को मिला...

रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे गिरकर रसातल में पहुंचा, कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर कर पूछा, देश मांग रहा है जवाब

रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे गिरकर रसातल में पहुंचा, कांग्रेस ने...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइली समकक्ष इसका हर्जोग की दी यहूदी नव वर्ष की शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइली समकक्ष इसका हर्जोग की दी यहूदी नव...

Lucknow Update : तहजीब के शहर लखनऊ की सड़क पर खुलेआम मारपीट, शांति को लेकर उठाया जा रहा सवाल

Lucknow Update : तहजीब के शहर लखनऊ की सड़क पर खुलेआम मारपीट,...

भारत को बेरोज़गारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है : राहुल गांधी

भारत को बेरोज़गारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे...