ट्यूशन टीचर नाबालिग से करता रहा रेप! बदनामी के डर से खायी गर्भपात की गोली, पीड़िता की मौत

Yavatmal: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक नाबालिग रेप पीड़िता की गर्भपात की गोली खाने से मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गर्भपात की गोली देने वाला डॉक्टर भी जांच के दायरे में है। 17 साल की पीड़िता साढ़े चार महीने की गर्भवती थी।

जानकारी के अनुसार, कक्षा 12वीं पढ़ने वाली रेप पीड़िता के पिता बदनामी के डर से गर्भपात के लिए नांदेड़ के एक डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने नाबालिग को गर्भपात की कुछ गोलियां दीं थी। लेकिन, गोलियों को खाने के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी और उसे भारी रक्तस्राव होने लगा। जिसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

आरोप है कि 28 वर्षीय ट्यूशन टीचर संतोष गुंडेकर ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार-बार रेप किया। उसने कथित तौर पर पीड़िता का नौ महीने तक यौन शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया। पुलिस नी मरने से पहले पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। वहीं, आरोपी टीचर संतोष गुंडेकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पीड़िता को गर्भपात की गोली देने वाले डॉक्टर की भी जांच की जा रही है।

इस मामले में पुलिस का कहना है कि डॉक्टर के पास गर्भपात के लिए ज़रूरी क़ानूनी अनुमति नहीं थी। फिर भी उसने नाबालिग का इलाज किया। डॉक्टर के ख़िलाफ़ गहन जांच चल रही है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। लोग आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।