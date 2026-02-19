अजित पवार के छोटे बेटे ने प्लेन क्रैश में जताया साजिश का शक! बोले- ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं हो सकता

Ajit Pawar Plane Crash Case : महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश पर राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दिवंगत एनसीपी नेता के बेटे जय पवार ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उस एयर क्रैश के पीछे "संभव गंभीर चूक" की पूरी जांच की मांग की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों को क्रैश का साफ और पूरा सच जानने का हक है।
Ajit Pawar Plane Crash Case : महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश पर राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दिवंगत एनसीपी नेता के बेटे जय पवार ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उस एयर क्रैश के पीछे “संभव गंभीर चूक” की पूरी जांच की मांग की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों को क्रैश का साफ और पूरा सच जानने का हक है।
जय पवार ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकते। महाराष्ट्र के लोगों को इस दिल दहला देने वाली दुखद घटना के बारे में पूरी, साफ़ और पक्की सच्चाई जानने का हक है।” उन्होंने VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी बैन लगाने की मांग की, जो एविएशन कंपनी है और उस दुर्भाग्यपूर्ण लियरजेट 45XR प्लेन को चलाती थी। यह प्लेन पुणे जिले में बारामती एयरस्ट्रिप के पास 28 जनवरी को क्रैश हो गया था, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार और चार अन्य लोग मारे गए थे।
— आपला जय – aapla Jay (@PawarTeam) February 18, 2026
एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने लिखा, “प्यारे अजीतदादा की एक्सीडेंट में दुखद मौत से पूरे महाराष्ट्र में शॉक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर कई तरह के शक और आशंकाएं जताई जा रही हैं। लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और लोग अभी भी गहरे दुख में हैं। इस बैकग्राउंड में, MLA रोहित पवार बहुत सोच-समझकर और रिसर्च करके कई बातें, फैक्ट्स और सवाल उठा रहे हैं। लोगों को इनके जवाब मिलने चाहिए। अगर अधिकारी इन जवाबों को देने में देरी करते हैं, तो बेचैनी और बढ़ेगी। इसे बढ़ने से रोकने के लिए, यह बहुत ज़रूरी है कि इस घटना का सच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने आए।”
आदरणीय अजितदादा यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर संबंध महाराष्ट्राला धक्का बसलेला आहे. समाजमाध्यमांतून अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. जनभावना अतिशय तीव्र असून लोक अजूनही शोकाकूल अवस्थेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार (@RRPSpeaks) हे अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने काही…
— Supriya Sule (@supriya_sule) February 19, 2026
सुप्रिया सुले ने आगे लिखा, “सिस्टम पर सवाल उठाना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। रोहित लोगों के मन में जो शक और सवाल हैं, उन्हें सिस्टम के सामने रख रहे हैं। इन सब को देखते हुए, यह बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, और उनकी सेफ्टी की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी चाहिए।” इस बीच, अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार समेत एनसीपी के नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।