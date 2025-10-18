  1. हिन्दी समाचार
  3. नहीं दिखाया पति का चेहरा… आमिर खान की बेटी ने किया निकाह , फैंस हुए हैरान

दिवाली की तैयारियों के बीच बॉलीवुड से बड़ी खबर आई है।  आमिर खान की ऑनस्क्रीन बेटी ने शादी कर ली है।  अब आप कहेंगे कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं. यहां बात की जा रही है कि आमिर खान की फिल्म दंगल में का कर चुकी अदाकारा जायरा वसीम के बारे में जो कि काफी समय पहले ही बॉलीवुड को अलविदा बोल चुकी हैं. बॉलीवुड को अलविदा बोलने के बाद जायरा वसीम तो जैसे सोशल मीडिया से भी गायब हो चुकी थीं. इसी बीच जायरा वसीम की एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाना शुरू कर दिया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सोशल मीडिया पर फिर छाईं जायदा वसीम

ये पिक आने के बाद लोग जारा वासीम के बारे में बात  कर रहे हैं । लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जायरा वसीम ने किसके साथ निकाह किया है क्योंकि शादी होते ही जायरा वसीम ने सबसे पहले अपने पति का चेहरा छिपाया है. अब लोग कयास लगा रहे हैं कि जायरा वसीम की शादी किसके साथ हुई है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जायदा वसीम को शादी का बधाई दे रहे हैं. हालांकि फैंस का भी ये मानना है कि जायदा वसीम ने अचानक ही शादी करके सबको सदमा दे दिया है.

जायदा वसीम को नहीं है किसी से भी मतलब

जायदा वसीम ने कभी किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि वो किसी को डेट भी कर रही हैं. जायदा वसीम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सजग रहती हैं. एक समय ऐसा भी था जब जायदा वसीम ने अपनी एक एक पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया था. दंगल के हिट होने के बाद अचानक ही जायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़कर भी फैंस को सदमा दे दिया था. तब से कई बार जायरा वसीम लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं।

