  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश, अगली सुनवाई 10 नवंबर को

अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश, अगली सुनवाई 10 नवंबर को

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam ) को अपना पासपोर्ट कोर्ट (Passport) में जमा करना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

रामपुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam ) को अपना पासपोर्ट कोर्ट (Passport) में जमा करना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। मामला दो पासपोर्ट से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam )  का एक पासपोर्ट इम्पाउंड (Passport Impounded) है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

पढ़ें :- Bahraich News : सिंभावली शुगर मिल दिवालिया, किसानों के फंसे 1.4 अरब रुपये, अखिलेश बोले- भाजपाई भ्रष्टाचार ने शुगर मिलों को गन्ने की तरह निचोड़ा

इस पर अब्दुल्ला की ओर से अधिवक्ता ने बार-बार आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनकी आपत्ति का अवसर समाप्त करते हुए पासपोर्ट तलब करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 46 IAS अधिकारियों का किया तबादला, कई जिलों के डीएम व ​कमिश्नर बदले, देखें लिस्ट

UP IAS Transfer : योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले 46...

अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश, अगली सुनवाई 10 नवंबर को

अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश, अगली सुनवाई...

सिख गुरुओं का भारत की सनातन परम्परा में योगदान अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय : सीएम योगी

सिख गुरुओं का भारत की सनातन परम्परा में योगदान अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय...

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं मतदाता, दोनों राज्यों को सूचियों में नाम दर्ज होने से मचा हड़कंप

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं...

UP Update : यूपी में बनेगा 76वां जिला, सीएम योगी ने किया ऐलान ,कैसे बनते हैं नए जिले, कितना आता है खर्च, यहां जाने डिटेल्स

UP Update : यूपी में बनेगा 76वां जिला, सीएम योगी ने किया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द, प्रशासन ने थमाया था नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने...