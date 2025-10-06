Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan, अभिषेक बजाज की टीम ने विडियो जारी कर दिखाया सच

फेमस टीवी शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो का छठा वीकेंड वर एकदम जबर्दस्त रहा। लेकिन इसके बाद आडियन्स सलमान खान की क्लास लगा रही है। बता दें कि लोगों का मानना है सलमान खान शो में पक्षपात कर रहे हैं हमेशा अनशूर को बोलते हैं लेकिन अमाल मालिक के कर गलती हो इग्नोर कर रहे हैं । सलमान खान ने अमाल मलिक की इमेज पर व्हाइट वॉश करने के लिए अभिषेक बजाज पर सारे इल्जाम लगा दिए. अभिषेक के सच को नेशनल टीवी पर दबाया गया, लेकिन उनकी टीम ने अब एक वीडियो शेयर कर सलमान खान के झूठों से पर्दा उठा दिया है।

फरहाना भट्ट का अभिषेक की टीम ने किया पर्दाफाश

बता दें कि इस वीडियो में अभिषेक कि टीम ने ये साबित कर दिया है की वो बेगुनाह हैं और अमाल मलिक को बचाने के लिए साफ-साफ झूठ बोला गया है। साथ ही अमाल और सलमान खान के साथ-साथ फरहाना भट्ट की सच्चाई भी सामने आ गई है। फरहाना ने शो में अभिषेक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फरहाना को बाहर की धमकी दी है। सलमान खान के सामने भी फरहाना ने यही कहा और होस्ट भी अभिषेक को गलत ठहराते हुए नजर आए. वहीं, क्लिप में साफ नजर आ रहा है कि फरहाना ने अभिषेक को कहा था, ‘अबे चल बाहर मिल, फिर बकवास कर.’

अभिषेक नहीं अमाल हुए थे अग्रेसिव

सलमान खान ने वीकेंड का वार पर कहा था कि अभिषेक ने अमाल पर केज में चार्ज किया था. सलमान खान ने कहा, ‘अभिषेक पीछे मुड़े और उन्होंने अमाल को अपने सिर से पीछे धकेलना शुरू किया और अमाल मलिक ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया और ये साफ-साफ दिखाई दिया है.’ जबकि अभिषेक बजाज की टीम ने उस पूरे किस्से की फुटेज को स्लो मोशन में शेयर किया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अभिषेक के पूरी तरह से पीछे मुड़ने से पहले ही अमाल उन पर चढ़ने लगे थे. इतना ही नहीं इस वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि अमाल ने ही उन्हें अपने सिर से अभिषेक को पहले धकेलना शुरू किया था वहीं मृदुल और प्रणीत उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे।

सलमान खान के झूठों की खुली पोल

बता दें सभी सबूत पेश करते हुए अभिषेक बजाज की टीम ने जनता का सच से सामना करवा दिया है। वैसे भी जब वीडियो नहीं आया था तब भी फैन अभिषेक बजाज को सपोर्ट कर रहे थे । जिसने भी ये शो फॉलो किया है वो पहले से ही वाकिफ था कि अभिषेक की कोई गलती नहीं थी. अब गलत स्टेटमेंट देकर अमाल को सपोर्ट करने के लिए सलमान खान सभी के निशाने पर आ गए हैं।