अभिनेता अक्षय कुमार के काफिले की कार की ऑटो-रिक्शा से हुई जोरदार टक्कर, ड्राइवर और यात्री घायल

Akshay Kumar's car met with an Accident : मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गयी। जुहू इलाके में सोमवार रात करीब 9 बजे यह हादसा उस वक्त हुआ, जब एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने पहले एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो अनियंत्रित होकर अभिनेता के काफिले में शामिल इनोवा कार से जा टकराया। इस हादसे में ऑटो का ड्राइवर और यात्रियों को चोट आयी है।

जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त अक्षर कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना काफिले में आगे चल रही कार में सवाल थे। उनकी कार को भी हल्की टक्कर लगी। इस बीच, घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एक कारऑटो के ऊपर पलटी हुई नजर आ रही है। इस हादसे पर जुहू पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शौकत रजाक इनामदार ने पीटीआई को बताया, “कल रात करीब 9:10 बजे हमें सिल्वर बीच कैफे के पास एक एक्सीडेंट की जानकारी मिली। जब हम मौके पर पहुंचे, तो हमने देखा कि इस एक्सीडेंट में एक ऑटो-रिक्शा, एक इनोवा और एक मर्सिडीज इलेक्ट्रिक गाड़ी शामिल थीं।

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, “रिक्शा ड्राइवर और यात्री घायल हो गए थे। इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल एक्टर अक्षय कुमार की पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी। मर्सिडीज के ड्राइवर को एक्सीडेंट वाली जगह से हिरासत में लिया गया और उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। रिक्शा यात्री की शिकायत के आधार पर जुहू पुलिस स्टेशन में एक CR दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।”

