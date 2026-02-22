फिल्मफेयर अवार्ड्स में अभिनेता अल्लु अर्जुन को फिल्म पुष्प-2 द रूल के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड

मुंबई। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्प-2 द रूल ने 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ में बड़ी जीत हासिल की है। फिल्मफेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी जीतने वाले अल्लू अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम पर इस सम्मान के लिए शुक्रिया अदा किया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा कि इस शानदार सम्मान के लिए फिल्मफेयर का शुक्रिया। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे यह सम्मान ऐसी जगह मिला है, जहां मुझे इतने अनोखे तरीके से प्यार किया जाता है। मैं सभी के आशीर्वाद से अभिभूत हूं और मैं यह अवार्ड अपने सभी फैंस को उनके बेशुमार प्यार के लिए डेडिकेट करता हूं।

अल्लू अर्जुन ने फिल्मफेयर अवार्ड्स से बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। एक्टर ऑल-ब्लैक आउटफिट में बहुत हैंडसम लग रहे थे, जिसे उन्होंने कुछ ज्वेलरी पीस के साथ एक्सेसराइज़ किया था। दूसरे माइलस्टोन्स में फिल्म पुष्पा-2 ने बेस्ट डायरेक्टर सुकुमार, बेस्ट फिल्म नवीन यरनेनी, वाई रविशंकर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन रामकृष्ण और मोनिका ने अवॉर्ड जीता। सुकुमार बी के डायरेक्शन में बनी फिल्म पुष्पा-2 द रूल 2024 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। 2021 की फिल्म पुष्पा द राइज का सीक्वल, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन लीड रोल में थे, साथ में रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बाबू, सुनील और राव रमेश भी थे। टीम के फिल्म पुष्पा के तीसरे पार्ट के लिए वापस आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में मेकर्स ने जापान में फिल्म पुष्पा सीक्वल का ग्रैंड प्रीमियर किया था, जहां अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना दोनों ने अपने आने से फैंस को खुश कर दिया था।