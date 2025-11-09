Actor Dulquer Land Rover Defender : अभिनेता दुलकर सलमान ने खरीदा लैंडरोवर डिफेंडर का सबसे ब्रूटल पावर एडिशन, जानें पावर और स्पीड

Actor Dulquer Land Rover Defender : भारतीय अभिनेता दुलकर सलमान, जिन्हें प्यार से डीक्यू कहा जाता है,उनके पास कई लाजवाब कारें हैं। Actor सलमान ने 2.59 करोड़ वाली Land Rover Defender Octa खरीदी। 635 हॉर्सपावर V8 इंजन पावर, हाई परफॉर्मेंस और हार्डकोर ऑफ-रोड सेटअप के साथ अब मार्केट में जबरदस्त चर्चा तेज हो गई है।

अभिनेता द्वारा अपनी नई V8-पावर्ड डिफेंडर की डिलीवरी लेने के तुरंत बाद, इसकी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन साझा किए गए। कोच्चि स्थित जगुआर लैंड रोवर (JLR) के डीलर, मुथूट मोटर्स ने इसकी डिलीवरी शुरू की।

लैंडरोवर ने ऑक्टा को इस साल भारत में लांच किया था। यह डिफेंडर प्लैटफॉर्म का वो वेरिएंट है, जिसे प्योर हाई परफॉर्मेन्स के साथ Hardcore off-road nature को साथ लेकर ट्यून किया गया है। इसका क्लोजेस्ट राइवल इंडियन मार्केट में मर्सिडीज जी63 एएमजी माना जाता है और मजेदार बात यह है कि दुलकर के पास ऑलरेडी जी63 भी मौजूद है।

‘पेट्रा कॉपर’ रंग

सलमान ने अपनी OCTA के लिए ‘पेट्रा कॉपर’ रंग चुना है। यह मैट फ़िनिश वाला है और ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसकी छत और टेलगेट काले रंग में हैं।

हाइब्रिड इंजन

इस ऑक्टा के बोनट के नीचे 4.4 लीटर बीएमडब्ल्यू सोर्स्ड ट्विन टर्बो वी8 पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन है, जो 635 हॉर्सपावर और 750 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है (लांच मोड में 800 न्यूटन मीटर तक)। इसके बावजूद यह 3.8 सेकण्ड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति आवर तक एक्सीलरेट कर लेती है। टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति आवर.

फिजिकल ऐन्टी रोल बार

वही इंजन की बात करें तो इसमें फोर व्हील ड्राइव हार्डवेयर, नये जेनरेशन का 6डी डायनैमिक्स सस्पेन्शन टेक दिया गया है जिसमें hydraulically interlinked dampers हैं, यानी फिजिकल ऐन्टी रोल बार की आवश्यकता खत्म। व्हील आर्टिक्युलेशन बेहतर, पिच और रोल रिडक्शन और Heavy Roughterrain में ओवरऑल स्टेबिलिटी शानदार।