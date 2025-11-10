फिल्म ‘धुरंधर’ से एक्टर संजय दत्त का पहला लुक हुआ आउट,ट्रेलर 12 नवंबर को 12 बजकर 12 मिनट पर होगा रिलीज

  1. हिन्दी समाचार
साल 2025 की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' (Film 'Dhurandhar') से मेकर्स आए दिन एक्टर्स के पहले लुक जारी कर रहे हैं। पहले अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) , फिर आर माधवन (R. Madhavan) और अब संजय दत्त (Sanjay Dutt) का लुक भी फिल्म से जारी कर दिया है। इस फिल्म में मल्टी स्टारकास्ट मौजूद है जो पर्दे पर एक साथ धमाल मचाने के इरादे से साथ आ रही है।

मुंबई। साल 2025 की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’) से मेकर्स आए दिन एक्टर्स के पहले लुक जारी कर रहे हैं। पहले अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) , फिर आर माधवन (R. Madhavan) और अब संजय दत्त (Sanjay Dutt) का लुक भी फिल्म से जारी कर दिया है। इस फिल्म में मल्टी स्टारकास्ट मौजूद है जो पर्दे पर एक साथ धमाल मचाने के इरादे से साथ आ रही है। फिल्म के ट्रेलर को 12 नवंबर को 12 बजकर 12 मिनट पर रिलीज किया जाएगा। उससे पहले संजय दत्त का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है।

इंटेंस लुक में नजर आ रहे संजय दत्त

मेकर्स की ओर से जारी किए गए पोस्टर में संजय काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कैप्शन में लिखा गया है- द जिन। यानी संजय के किरदार को इसी तरह से फिल्म में दिखाया जा सकता है जैसे कि वो एक जिन हैं। साथ ही मेकर्स ने बताया है कि फिल्म के ट्रेलर के लिए अब बस दो दिन और बचे हैं।

आर माधवन का ‘धुरंधर’ लुक

इससे पहले रविवार को अभिनेता आर माधवन (R. Madhavan)  का लुक भी जारी किया गया था। इस लुक में आर माधवन (R. Madhavan)  के सिर पर आगे से बाल गायब थे। इसके अलावा उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। उनके पोस्टर को साझा करते हुए लिखा गया था- कर्म का सारथी। इसी के साथ ही बताया गया है कि फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। कुछ इसी तरह अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) का लुक भी फिल्म से जारी किया जा चुका है।

पिछले महीने जारी हुआ था टाइटल ट्रैक

पिछले महीने ‘धुरंधर’ का टाइटल ट्रैक रिलीज किया गया था। इसमें रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का दमदार अंदाज देखने को मिला था। इससे पहले जुलाई के महीने में फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर जारी किया गया था। इसमें पूरी कास्ट की एक झलक देखने को मिली थी।

5 दिसंबर को रिलीज होगी ‘धुरंधर’

आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित ‘धुरंधर’ में एक भारी भरकम स्टारकास्ट नजर आने वाली है। इसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा कुछ तो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह एक स्पाई-थ्रिलर एक्शन फिल्म होगी।

