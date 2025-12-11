  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अभिनेता सोनू सूद ने सरकार से की सोशल मीडिया पर बैन लगाने की मांग, लोगों में छिड़ी बड़ी बहस

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद (Actor and social worker Sonu Sood) ने भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की मांग की है। अभिनेता ने असली बचपन और मज़बूत पारिवारिक रिश्तों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस पर अभिनेता सोनू सूद ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बच्चों को “असली बचपन, मज़बूत पारिवारिक रिश्ते और स्क्रीन की लत से आज़ादी” मिलेगी।

अभिनेता सोनू सूद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पहले ही बैन लगा दिया है। अब समय आ गया है कि भारत भी इस पर विचार करे। हमारे बच्चों को असली बचपन, मज़बूत पारिवारिक रिश्ते और स्क्रीन की लत से आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ने देश के भविष्य के लिए शानदार कदम उठाए हैं और यह एक और मज़बूत मिसाल कायम कर सकता है। आइए कल के बेहतर भारत के लिए आज अपने बच्चों की रक्षा करें। अभिनेता सोनू सूद के इस पोस्ट के बाद देश के लोग उनके समर्थन में आ गए और इसे लागू करने की मांग कर रहे है।

