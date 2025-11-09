बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए अभिनेता सुनील शेट्टी, कहा- मुझे बॉर्डर फिल्म की वजह से जानते है लोग

  1. हिन्दी समाचार
अभिनेता सुनील शेट्टी रविवार सुबह जम्मू से भुज तक आयोजित बीएसएफ मोटरसाइकिल रैली के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि अगर लोग मुझे जानते हैं, तो वे मुझे बॉर्डर में मेरे भैरव सिंह के किरदार की वजह से जानते हैं। यह पहली मैराथन है इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अभिनेता सुनील शेट्टी (actor sunil shetty) रविवार सुबह जम्मू से भुज तक आयोजित बीएसएफ मोटरसाइकिल रैली (BSF Motorcycle Rally) के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि अगर लोग मुझे जानते हैं, तो वे मुझे बॉर्डर फिल्म (border film) में मेरे भैरव सिंह के किरदार की वजह से जानते हैं। यह पहली मैराथन (marathon) है इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। बीएसएफ सबसे कठिन जगहों पर तैनात है और हमें सुरक्षित रखता है। हम जानते हैं कि वे वहां हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं।

अभिनय की बात करें तो सुनील हाल ही में हंटर सीज़न (hunter season) में नज़र आए थे, जिसमें जैकी श्रॉफ, अनुषा दांडेकर, बरखा बिष्ट, अनंग देसाई, प्रमोद पाठक और माज़ल व्यास (Jackie Shroff, Anusha Dandekar, Barkha Bisht, Anang Desai, Pramod Pathak and Mazal Vyas) भी हैं। विक्रम के रूप में वापसी के बारे में बात करते हुए, सुनील ने पहले कहा था सीज़न वन खास था। इसमें खोज का रोमांच था। दर्शकों ने उसमें न्याय कायम रखने की कोशिश करते हुए अपने अतीत से भागते देखा। लेकिन सीज़न 2 में, वह अतीत सबसे अकल्पनीय तरीके से उसे जकड़ लेता है। विक्रम को उसके टूटने के बिंदु पर धकेल दिया जाता है। वह एक मिशन पर एक पिता है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस अध्याय ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया और मुझे लगता है कि सच्चाई स्क्रीन पर ज़ोरदार तरीके से सामने आएगी। सुनील की आगामी फ़िल्मों में अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ हेरा फेरी 3 शामिल है। हेरा फेरी फ्रैंचाइज़ी में सुनील शेट्टी ने श्याम की भूमिका निभाई थी, जबकि अक्षय कुमार ने राजू का किरदार निभाया था, और परेश रावल ने फिल्म में बाबूराव की भूमिका निभाई थी। अब देखना यह है कि तीसरा भाग दर्शकों के लिए कैसा होता है।

