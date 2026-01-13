  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘Border 2’ में काम करना चाहते थे सुनील शेट्टी, बोले- अगर उनका किरदार ज़िंदा रहता वह फिल्म में जरूर लौटते

Sunil Shetty's comments on Border 2 : सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ गणतंत्र दिवस से तीन दिन पहले यानी 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है। जिससे पहले फिल्म के सभी स्टार कास्ट प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इस बीच, फिल्म बॉर्डर 2 का नया गाना 'जाते हुए लम्हों' सोमवार को लॉन्च किया गया। इस मौके पर आयोजित स्पेशल स्क्रीनिंग में अहान शेट्टी अपने पिता और दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान 64 साल के एक्टर भावुक नजर आए।

By Abhimanyu 
दरअसल, एक्टर सुनील शेट्टी फिल्ममेकर जे पी दत्ता की वॉर फिल्म “बॉर्डर” को अपने करियर के सबसे खास अनुभवों में से एक मानते हैं और कहते हैं कि अगर 1997 की फिल्म में उनका किरदार मारा नहीं गया होता, तो वह आने वाले सीक्वल के लिए ज़रूर वापस आते। 64 साल के एक्टर सोमवार शाम को वॉर ड्रामा के ओरिजिनल एल्बम के गाने “जाते हुए लम्हों” के रीमेक के लॉन्च में शामिल हुए। “बॉर्डर”, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित थी, में शेट्टी ने कैप्टन भैरों सिंह का किरदार निभाया था, जो एक अनुभवी भारतीय सेना अधिकारी थे और फिल्म के आखिर में शहीद हो गए थे।

फिल्म बॉर्डर 2 में बेटे अहान मौका मिलने पर सुनील शेट्टी खुशी जताई और भावुक हो गए। उन्होंने कहा, “इतनी बड़ी फिल्म मिलना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब अहान यह फिल्म कर रहा था, तब मैंने उससे साफ कहा था कि यह सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने की बात नहीं है, इसे हमेशा याद रखना। आज अगर देश प्रगति के लिए पहचाना जाता है, तो उसके साहस के लिए भी जाना जाता है। यह साहस हमें हमारे सैनिक और अधिकारी देते हैं, जिनका हम सब पर बहुत बड़ा कर्ज है। मैंने बस यही कहा था कि जो भी करो, दिल से करो।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
'Border 2' में काम करना चाहते थे सुनील शेट्टी, बोले- अगर उनका किरदार ज़िंदा रहता वह फिल्म में जरूर लौटते

