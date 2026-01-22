कल सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म बॉर्डर-2, अभिनेता सनी देओल ने रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों को किया शेयर

मुंबई। अभिनेता सनी देओल (Actor Sunny Deol) की फिल्म बॉर्डर- 2 (Border 2 movie) शुक्रवार 23 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल ने पुरानी यादों को ताज़ा किया और सेट से कई BTS तस्वीरें शेयर कीं। आर्मी यूनिफॉर्म (army uniform) पहनने से लेकर इंटेंस एक्शन सीक्वेंस में बंदूकें चलाने तक, सनी का बॉर्डर 2 BTS डंप रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों को शेयर किया है।

अभिनेता सनी देओल (Actor Sunny Deol) ने अपने पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा कि शुक्रवार से #Border2 आप सबकी है। उससे पहले कुछ झलकियां मेरे सफर की है। बॉर्डर 2 जिसमें अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं। 23 जनवरी से सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। हाल ही में जैसलमेर में एक इवेंट में सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की युद्ध फिल्म हकीकत को याद करते हुए कहा कि बचपन में इसका उन पर गहरा असर हुआ था, जिसने उन्हें बॉर्डर बनाने के लिए प्रेरित किया। मैंने बॉर्डर इसलिए की क्योंकि जब मैंने अपने पिता (धर्मेंद्र) की फिल्म हकीकत देखी, तो मुझे वह बहुत पसंद आई। तब मैं बच्चा था। इसलिए, जब मैं एक्टर बना तो मैंने अपने पिता की फिल्म जैसी ही एक फिल्म बनाने का फैसला किया। मैंने जेपी दत्ता से बात की और हमने लोंगेवाला विषय पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया, जो हमारे दिलों के बहुत करीब है और आप सभी के दिलों में बसती है। सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर के युवाओं पर प्रभाव के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। मैं जहां भी जाता हूं, मुझे कभी नहीं पता था कि हम इतने सारे युवाओं को इतना आत्मविश्वास देंगे कि वे सशस्त्र बलों में शामिल होने का फैसला करेंगे। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, वे मुझे बताते हैं कि मेरी फिल्म देखने के बाद उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया।