अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बचपन की यादे की शेयर, बेटी के साथ खेलते नजर आ रहे है बल्लेबाज के केएल राहुल

मुबई। अभिनेत्री अथिया शेट्टी (Actress Athiya Shetty) ने अपनी फैमिली लाइफ की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। इंस्टाग्राम पर अथिया ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसे उन्होंने 2025 की आखिरी तस्वीरें कहा। तस्वीरों में उनकी बेटी इवारा अपने पिता भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल (Indian cricketer KL Rahul) के साथ समय बिताती दिख रही है। एक तस्वीर में केएल राहुल बेबी इवारा को गोद में लिए हुए हैं। हालांकि उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यह पल बहुत प्यारा लग रहा है। इवारा ने लाल और सफेद रंग की ड्रेस पहनी है, जबकि केएल राहुल ने ग्रे कलर का को-ऑर्ड सेट पहना है।

सोशल मीडिया पर फोटे शेयर करते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा बेबी इवारू एक और फैन ने कमेंट किया इवा बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, हमारी छोटी क्रिसमस बेबी। अथिया शेट्टी जो कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। उन्होने 23 जनवरी 2023 को खंडाला में सुनील शेट्टी के फार्महाउस में एक प्राइवेट सेरेमनी में भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की थी। इस कपल ने नवंबर 2024 में इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की और मार्च में अपनी पहली बच्ची, जिसका नाम इवारा है का स्वागत किया। इंस्टाग्राम पर कपल ने बाद में अपने न्यूबॉर्न बच्चे के साथ अपनी एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की और उसका नाम इवारा बताया और लिखा कि हमारी बच्ची, हमारा सब कुछ है। इवारा/इवारा ~ भगवान का तोहफा,” उनके पोस्ट के कैप्शन में लिखा था। अथिया ने 2015 में हीरो से एक्टिंग डेब्यू किया था। बाद में वह फिल्म मुबारकां और फिल्म मोतीचूर चकनाचूर जैसी फिल्मों में नज़र आईं।