निर्देशक एसएस राजामौली के फिल्म ग्लोब ट्रॉटर में अभिनेत्री श्रुति हासन ने एक गाने में दी अपनी आवाज

मुंबई। अभिनेत्री श्रुति हासन (actress Shruti Haasan) ने एसएस राजामौली की आगामी फिल्म ‘ग्लोब ट्रॉटर’ (‘Globe Trotter’) में एक तेलुगु गाने को अपनी आवाज दी है। फिल्म में अभिनेता महेश बाबू (actor mahesh babu) मुख्य भूमिका में हैं। श्रुति हासन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर संगीतकार एमएम कीरावनी (Music Director MM Keeravani) के साथ अपने गाने की रिकॉर्डिंग सेशन की कुछ तस्वीरें साझा कीं। अभिनेत्री द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, श्रुति हासन एक गाना गुनगुनाती नजर आ रही हैं, जबकि एमएम कीरावनी पियानो बजा रहे हैं। स्टार ने इसे अपने जीवन के सबसे खास पलों में से एक बताया।

श्रुति हासन ने कहा कि एमएम कीरावनी सर के संगीत के लिए गाना बहुत खुशी की बात थी। क्या ही दमदार ट्रैक है लेट इट बैंग, ग्लोबट्रॉटर। मैं चुपचाप बैठकर सर को कीबोर्ड पर सुन रही थी। उन्होंने कहा कि वह आमतौर पर किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले विघ्नेश्वर मंत्र से अपने सेशन शुरू करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि वह यही बजाना शुरू कर रहे हैं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह अप्पस गाना था। और वह पल बेहद खास था। उस दिन आपकी दयालुता और पूरी टीम के प्यार और गर्मजोशी के लिए धन्यवाद सर। श्रुति हासन ने लिखा। टी सीरीज़ ने अपने यूट्यूब हैंडल पर यह गाना शेयर किया है, जिसमें श्रुति हासन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड करती नज़र आ रही हैं।

इस बीच महेश बाबू ने बाहुबली फेम निर्देशक एसएस राजामौली (Director SS Rajamouli) द्वारा निर्देशित अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म के पहले प्रदर्शन की तारीखों की घोषणा कर दी है। निर्माताओं ने फिल्म का पहला लुक जारी करने के लिए एक “ग्लोबट्रॉटर इवेंट” (globetrotter event) की योजना बनाई है। यह 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) में आयोजित होगा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (actress priyanka chopra) भी फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।