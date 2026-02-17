अभिनेत्री तापसी पन्नू ने NEET कैंडिडेट की मौत पर जताया दुख, कहा- देश के ऐसी घटनाएं आम हो गई है

  1. हिन्दी समाचार
अभिनेत्री तापसी पन्नू ने पटना में हा ही में एक NEET कैंडिडेट की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे देश में बहुत आम हो गई हैं। इस मामले पर रिएक्शन देते हुए तापसी ने कहा कि उस दिन ऐसे 79 और मामले होते, सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरे देश में। मुझे बहुत दुख हो रहा है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अभिनेत्री तापसी पन्नू (actress Taapsee Pannu) ने पटना में हा ही में एक NEET कैंडिडेट की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे देश में बहुत आम हो गई हैं। इस मामले पर रिएक्शन देते हुए तापसी ने कहा कि उस दिन ऐसे 79 और मामले होते, सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि पूरे देश में। मुझे बहुत दुख हो रहा है। देश में एवरेज 80 ऐसी घटनाएं होती हैं। शायद इससे भी ज़्यादा हों। हमने अब ऐसे मामलों को अहमियत देना बंद कर दिया है और उन्हें नॉर्मल बना दिया है। जो बहुत दुख की बात है। अधिकारियों ने 13 फरवरी को बताया कि पटना AIIMS के पास एक कोचिंग सेंटर की चौथी मंजिल से गिरने वाली एक छात्रा की मौत की चल रही जांच के बीच उनकी यह बात आई है। पुलिस ने कहा कि NEET कैंडिडेट की बाद में पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि, सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाने वाली खबरें थीं, पुलिस ने साफ किया कि डॉक्टरों ने मामले में सेक्सुअल या पेनिट्रेटिव असॉल्ट की पुष्टि नहीं की है।

फोरेंसिक जांच के दौरान घटना के समय मृतक द्वारा कथित तौर पर पहने गए एक अंडरगारमेंट पर ह्यूमन स्पर्म के निशान मिले थे। सैंपल से एक DNA प्रोफ़ाइल तैयार किया जा रहा है ताकि उसे गिरफ्तार आरोपियों और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा पहचाने गए संदिग्धों से मैच किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 31 जनवरी को बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की लीडरशिप वाली राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जांच CBI को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की थी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और घटना की निंदा की थी और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि SIT ने पीड़ित परिवार को परेशान किया। इस बीच मृतक के माता-पिता आठ फरवरी को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर इंसाफ की मांग को लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए।

