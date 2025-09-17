बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर अहान पांडे-अनीत पड्डा की फिल्म’सैयारा’ की धूम, नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर वन

  1. हिन्दी समाचार
फिल्म 'सैयारा' (Film 'Saiyaara')  ने सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई की। मोहित सूरी (Mohit Suri) के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अहान पांडे (Ahan Pandey) और अनीत पड्डा (Anit Padda) लीड रोल में नजर आए। थिएटर्स में इस रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। फिल्म ‘सैयारा’ (Film ‘Saiyaara’)  ने सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई की। मोहित सूरी (Mohit Suri) के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अहान पांडे (Ahan Pandey) और अनीत पड्डा (Anit Padda) लीड रोल में नजर आए। थिएटर्स में इस रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब फिल्म ओटीटी पर भी दस्तक दे चुकी है और यहां भी नंबर वन साबित हो चुकी है।

नेटफ्लिक्स पर भी बनी नंबर वन

फिल्म ‘सैयारा’ (Film ‘Saiyaara’)  नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। ओटीटी पर इस फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है कि यह नंवर वन पर ट्रेंड कर रही है। ‘सैयारा’ नेटफ्लिक्स (Netflix) पर गैर-अंग्रेजी श्रेणी में दुनियाभर में नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। नेटफ्लिक्स (Netflix)  ने आज बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी है। साथ में लिखा है, ‘पूरी दुनिया का प्यार और सब याद रखें ये नाम’।

