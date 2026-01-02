पति के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम — प्रेम की ऐसी कहानी जिसने सबको रुला दिया

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: महराजगंज जनपद के नगर पंचायत पनियरा में एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई जिसने सुनने वालों को स्तब्ध कर दिया। लगभग 50 वर्ष से सुख-दुःख में साथ निभाने वाले दंपत्ति ने एक ही दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। पति की मौत का सदमा पत्नी सह नहीं सकी और उनके बिछड़ने के कुछ ही क्षण बाद उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों को परिवार ने एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी।

वार्ड नंबर 10 दीन दयाल नगर के निवासी लालमन सिंह (70) काफी समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार की रात उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया और रोज की तरह आराम करने चले गए। पास ही उनकी पत्नी रुमाली देवी (62) भी सो रही थीं। सुबह जब रूमाली देवी ने पति को जगाने की कोशिश की तो वे बेसुध पड़े थे। उनका शरीर ठंडा हो चुका था। यह दृश्य देखते ही रूमाली देवी का कलेजा फट गया। वे पति के निर्जीव शरीर से लिपटकर जोर-जोर से रोने लगीं।

परिजनों के अनुसार, सदमे से बिलख रही रूमाली देवी कुछ ही देर में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन उन्हें संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पति की मृत्यु का गहरा सदमा रुमाली देवी झेल नहीं सकीं और उन्होंने भी संसार छोड़ दिया।

एक ही घर में चंद मिनटों के भीतर दो मौतों ने पूरा परिवार तोड़ कर रख दिया। तीन बेटे— जगदीश, प्रदीप और संदीप—नाती-पोतों के साथ फफक-फफककर रोते रहे। परिजनों ने दोनों को भौराबारी पुल के पास रोहिन नदी के तट पर अंतिम विदाई दी। दोनों के पार्थिव शरीरों को एक ही चिता पर सजाकर अग्नि दी गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना अटूट प्रेम और ऐसा अद्वितीय साथ विरले ही देखने को मिलता है। पनियरा की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसे भी इस दंपत्ति के प्रेम और साथ की खबर मिली, वह अवाक रह गया।