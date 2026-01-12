IND vs NZ: जीत के बाद टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, एक और स्टार खिलाड़ी पूरी सीरीज के लिए बाहर

Washington Sundar ruled out of ODI series: वडोदरा वनडे में जीत के बाद भारतीत टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑल राउंडर वाशिंगटन सुंदर पसली में चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। 26 साल के सुंदर ने पांच ओवर में 27 रन दिए थे। वह न्यूजीलैंड की पारी के बीच में ही मैदान से बाहर चले गए और रविवार को फील्डिंग के लिए वापस नहीं लौटे। परेशानी के बावजूद, वह बाद में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए और भारत ने चार विकेट से जीत हासिल की।

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “वाशिंगटन को बाईं पसली के निचले हिस्से में परेशानी होने के कारण सीरीज से बाहर कर दिया गया है।” सुंदर दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो चोट की वजह से घर पर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। इससे पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत नेट प्रैक्टिस के दौरान थ्रोडाउन लेते समय चोटिल हो गए थे।रविवार को मैच के बाद टीम के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुंदर की चोट की पुष्टि की थी। 26 साल के सुंदर ने इस मैच में गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में 27 रन दिए। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान उन्हें पसलियों में खिंचाव महसूस हुआ, जिसके बाद वे मैदान छोड़कर बाहर चले गए और फील्डिंग के लिए वापस नहीं लौटे।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हर्षित राणा से सुंदर की चोट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “वॉशिंगटन को साइड स्ट्रेन है।” सुंदर की चोट टीम इंडिया के लिए थोड़ी और चिंता की बात है क्योंकि वह भारत की 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं और टूर्नामेंट अब एक महीने से भी कम समय दूर है। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल को पंत की जगह चुना गया है, वहीं BCCI जल्द ही सुंदर की जगह भी किसी और खिलाड़ी का नाम घोषित कर सकता है।