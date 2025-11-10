Bigboss 19 : दो कंटेस्टेंट बेघर होने के बाद एक और झटका, मिड वीक एविक्शन में बाहर होगा एक और खिलाड़ी

Bigboss 19 : बिग बॉस 19 में जैसे जैसे फ़िनाले करीब आ रहा है वैसे वैसे एक एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस हफ्ते दो कंटेस्टेंट्स का खेल खत्म हो गया। अभिषेक बजाज और नीलम गिरि शो से बाहर हो गए। प्रणित मोरे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अशनूर कौर को बचा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अभिषेक घर से बेघर हो गए। एक तरफ जहां प्रणित मोरे के इस फैसले को लेकर अभिषेक के फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शो में एक और बड़े ट्विस्ट की चर्चा हो रही है। बता दें कि डबल एविक्शन के बाद अब आने वाले एपिसोड में घरवालों को एक मिड वीक एविक्शन से गुजरना पड़ेगा, जिसमें एक और खिलाड़ी का सफर खत्म हो जाएगा।

बिग बॉस में होगा मिड वीक एविक्शन?

बिग बॉस की हर खबर अपडेट देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिग बॉस 24X7 के हालिया पोस्ट के अनुसार, बिग बॉस 19 में इस हफ्ते एक मिड एविक्शन होने वाला है। पोस्ट में लिखा है – ‘बिग बॉस 19 में तापमान बढ़ने लगा है। मिड वीक एविक्शन की संभावना है। इस बुधवार को तैयार रहें, शॉकिंग एलिमिनेशन के लिए। घरवाले असेंबली रूम में वोटिंग के जरिए किसी एक खिलाड़ी को बाहर कर देंगे। ये किसी तरह की नॉमिनेशन प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि सीधे वोट-आउट होगा। तो कौन है, जो अपने बैग पैक करेगा? बुधवार को ड्रामा अनफोल्ड होगा।’

किसका खेल होगा खत्म?

इस पोस्ट के बाद इसी बात की चर्चा है कि आखिर अब मिड वीक एविक्शन में किस खिलाड़ी का खेल खत्म होने वाला है। सोशल मीडिया पर कयासों का दौर जारी है। किसी का कहना है कि फरहाना बाहर हो सकती हैं, वहीं कुछ तान्या की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन्हें घरवालों ने साइडलाइन कर दिया है। इसके अलावा शहनाज गिल के भाई शहबाज के बाहर होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। खैर ये तो बिगबॉस 19 के अपकमिंग एपसोड में पता चलेगा कि कौन घर से बाहर हुआ है ।