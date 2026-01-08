टी20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका का बड़ा दांव! भारत को चैंपियन बनाने वाले कोच को अपने साथ जोड़ा

Sri Lanka appoint Vikram Rathour batting coach: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब चार हफ्तों का समय बचा है। इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विक्रम राठौर को कंसल्टेंसी बेसिस पर बैटिंग कोच बनाया है, जो पिछले एडिशन में भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल थे। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि यह अपॉइंटमेंट टीम की इस बड़े इवेंट की तैयारी पर खास ध्यान देने के लिए किया गया है। राठौर का श्रीलंका के साथ कार्यकाल 18 जनवरी से 10 मार्च तक रहेगा।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर विक्रम राठौर पहले सितंबर 2019 से जुलाई 2024 तक भारतीय पुरुष टीम के बैटिंग कोच थे। वह अभी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लीड असिस्टेंट कोच भी हैं। राठौर की यह नियुक्ति श्रीलंका द्वारा आर श्रीधर – जो भारतीय कोचिंग सेटअप के एक और पूर्व सदस्य हैं – की सेवाएं लेने के एक महीने बाद हुआ है। फील्डिंग कोच के तौर पर श्रीधर की भूमिका भी इसी तरह अस्थायी है और वर्ल्ड कप पर फोकस है। श्रीलंका वर्ल्ड कप में ग्रुप B में आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ है। वे 8 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे।