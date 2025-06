Ahmedabad plane crash : कितना पुराना था क्रैश विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (VT-ANB) , जानिए यात्रियों की क्षमता और सुविधाएं

Ahmedabad plane crash : गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। क्रैश होने वाला विमान एयर इंडिया का बी787 था। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे।एय़र इंडिया के विमान ने अपने तय समय से कुछ देर बाद दोपहर करीब 1:47 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। अधिकारियों के मुताबिक यह विमान लगभग 9 मिनट तक हवा में था और उसके बाद अचानक क्रैश हो गया। इस विमान हादसे से पूरी हैरान है वहीं बॉलीवुड सेलेब्स को भी इससे सदमा लगा है। बॉलीवुड सितारों ने इस घटना पर सोशल मीडिया पर अपने संवेदनाएं व्यक्त कीं।

बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर (VT-ANB)

बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक अत्याधुनिक, लंबी दूरी का, मध्यम आकार का वाइड-बॉडी विमान है, जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने निर्मित किया है। यह ड्रीमलाइनर सीरीज का सबसे छोटा संस्करण है, जो अपनी ईंधन दक्षता और यात्री सुविधाओं के लिए जाना जाता है। VT-ANB ने मुख्य रूप से यूरोप, मध्य पूर्व, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्गों पर उड़ान भरी है।

VT-ANB एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर है, जिसे 2012 में बनाया गया था, और ये विमान सितंबर 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था। ऐसे में ये विमान लगभग 13 साल पुराना था।

The aircraft involved in the Air India #AI171 crash is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration number VT-ANB and serial number 36279.

First flight of the aircraft was on 2013-12-14 and it was delivered to Air India in January 2014. pic.twitter.com/gC1Mk5WoCa

— Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025