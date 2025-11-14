AI Sports Tech Kabuni : UK की AI और स्पोर्ट्स टेक कंपनी सिखाएगी प्रो-लेवल क्रिकेट , सौरव गांगुली को बनाया ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर

काबुनी ने भारत में एआई-आधारित क्रिकेट कोचिंग शुरू की है, जो प्रशिक्षण को व्यक्तिगत बनाने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण और एआई का उपयोग करती है। कंपनी ने सौरव गांगुली इसका ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया है। काबुनी AI और क्रिकेट डेटा पर बेस्ड तकनीक से सिर्फ फोन के जरिए पर्सनलाइज्ड फीडबैक देता है।

ब्रिटेन की एआई और खेल प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी काबुनी का लक्ष्य देश के हर बच्चे और खिलाड़ी को प्रोफेशनल लेवल की क्रिकेट कोचिंग उपलब्ध कराना है। काबुनी की खास बात इसकी एडवांस्ड टेक्नॉलजीज है। कंपनी AI और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करती है, जिन्हें सालों के क्रिकेट डेटा, खिलाड़ियों की मूवमेंट और कोचिंग एक्सपर्ट्स की समझ पर ट्रेन किया गया है।

यह टेक्नोलॉजी बल्लेबाज के कवर ड्राइव से लेकर गेंदबाज की एक्शन तक- हर मूवमेंट को बारीकी से समझकर वीडियो, फोटो, टेक्स्ट और वॉइस के जरिए आसान फीडबैक देती है। काबुनी के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर और दिग्गज भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा – ‘अच्छी कोचिंग बच्चों को बेहतर, तेज और स्वस्थ बनाती है। पहले इस तरह की कोचिंग सिर्फ प्रोफेशनल खिलाड़ियों को मिलती थी, लेकिन अब यह हर किसी की पहुंच में होगी।’

काबुनी के को-फाउंडर और CFO पैट्रिक बैडेनॉक का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी हर खिलाड़ी के लिए बहुत उपयोगी है। काबुनी को Cambridge Design Partnership के साथ मिलकर तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह तकनीक शुरुआत करने वाले खिलाड़ियों से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक सभी के लिए सुरक्षित, सटीक और इस्तेमाल में आसान है। यानी कोई भी खिलाड़ी कहीं भी इस तकनीक का फायदा उठा सकता है।

कंपनी ने अभी क्रिकेट से शुरुआत की है, लेकिन इसकी योजना जल्द ही इसे अन्य खेलों तक बढ़ाने की है। अगले चरण में काबुनी टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कई अन्य स्पोर्ट्स में भी सर्विस देगा। इसका लक्ष्य एक ऐसा मल्टी-स्पोर्ट प्लेटफॉर्म बनाना है जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए।