  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. AI Sports Tech Kabuni : UK की AI और स्पोर्ट्स टेक कंपनी सिखाएगी प्रो-लेवल क्रिकेट , सौरव गांगुली को बनाया ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर

AI Sports Tech Kabuni : UK की AI और स्पोर्ट्स टेक कंपनी सिखाएगी प्रो-लेवल क्रिकेट , सौरव गांगुली को बनाया ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर

काबुनी ने भारत में एआई-आधारित क्रिकेट कोचिंग शुरू की है, जो प्रशिक्षण को व्यक्तिगत बनाने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण और एआई का उपयोग करती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मोहम्मद शमी का सनराइजर्स हैदराबाद से टूटा नाता, अब IPL 2026 में इस टीम के लिए चटकाएंगे विकेट

मोहम्मद शमी का सनराइजर्स हैदराबाद से टूटा नाता, अब IPL 2026 में...

AI Sports Tech Kabuni : UK की AI और स्पोर्ट्स टेक कंपनी सिखाएगी प्रो-लेवल क्रिकेट , सौरव गांगुली को बनाया ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर

AI Sports Tech Kabuni : UK की AI और स्पोर्ट्स टेक कंपनी...

South Africa All-Out: पहली पारी में बुमराह ने ढाया कहर, साउथ अफ्रीका की टीम 159 पर ढेर

South Africa All-Out: पहली पारी में बुमराह ने ढाया कहर, साउथ अफ्रीका...

IPL 2026: केकेआर ने बदला अपना बॉलिंग कोच, अब न्यूजीलैंड दिग्गज पेसर टिम साउथी संभालेंगे ये पद

IPL 2026: केकेआर ने बदला अपना बॉलिंग कोच, अब न्यूजीलैंड दिग्गज पेसर...

IND vs UAE: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई से भिड़ेगा भारत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs UAE: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई से भिड़ेगा...

IND vs SA Lunch Break: पहले सत्र में भारत-साउथ अफ्रीका में दिखा कड़ा मुकाबला, बुमराह ने ढाया कहर

IND vs SA Lunch Break: पहले सत्र में भारत-साउथ अफ्रीका में दिखा...