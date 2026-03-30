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6 साल बाद चीन-नॉर्थ कोरिया के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू, रिश्तों में नई हलचल

  चीन की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर चाइना (Air China) ने सोमवार को बीजिंग (Beijing) और प्योंगयांग (Pyongyang) के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू कर दीं। करीब 6 साल बाद शुरू हुई इस सेवा को दोनों देशों के संबंधों में अहम कदम माना जा रहा है......

By हर्ष गौतम 
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डिजिटल डेस्क, पर्दाफाश।  चीन की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर चाइना (Air China) ने सोमवार को बीजिंग (Beijing) और उत्तर कोरिया की राजधानी  प्योंगयांग (Pyongyang) के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू कर दीं। करीब 6 साल बाद शुरू हुई इस सेवा को दोनों देशों के संबंधों में अहम कदम माना जा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस उड़ान का स्वागत उत्तर कोरिया में चीन के राजदूत वांग याजुन (Wang Yajun) और अन्य अधिकारियों ने किया। इससे पहले 12 मार्च को दोनों देशों के बीच यात्री ट्रेन सेवा भी बहाल की गई थी।

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कोविड के चलते बंद हुई थीं सेवाएं

साल 2020 में कोविड-19 (COVID-19) महामारी की शुरुआत के बाद उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं, जिसके कारण उड़ान और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई थीं। बाद में एयर कोरियो (Air Koryo) ने 2023 में सीमित उड़ानें शुरू कीं, लेकिन अब जाकर पूरी तरह से सेवाएं बहाल हो रही हैं। महामारी के दौरान विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई थी। अब धीरे-धीरे इन पाबंदियों में ढील दी जा रही है और 2024 में एक रूसी टूर ग्रुप को भी देश में प्रवेश की अनुमति दी गई।

चीनी पर्यटकों की वापसी अहम

कोविड से पहले उत्तर कोरिया आने वाले करीब 90% पर्यटक चीन से ही होते थे। ऐसे में इन सेवाओं के दोबारा शुरू होने से पर्यटन और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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रिश्तों में तनाव भी रहा

चीन, उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन मिसाइल परीक्षणों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। चीन ने कई बार इन परीक्षणों पर चिंता जताई है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन (Kim Jong Un) ने सितंबर में बीजिंग में एक बड़े सैन्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। दशकों में यह पहली बार था जब कोई उत्तर कोरियाई नेता चीन की सैन्य परेड में शामिल हुआ। कुल मिलाकर, 6 साल बाद उड़ान सेवाओं की वापसी को दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने और सहयोग बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

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