एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन का इस्तीफा, AI के चुनौतीपूर्ण दौर के बीच कार्यकाल खत्म होने से पहले छोड़ा पद

नई दिल्ली: टाटा समूह (Tata Group) के स्वामित्व वाली एयरलाइन ‘एयर इंडिया’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा (Air India CEO Campbell Wilson Resigns) दे दिया है। मंगलवार को सामने आई विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, विल्सन ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि एयरलाइन ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि विल्सन वर्तमान में अपने नोटिस पीरियड पर हैं।

कार्यकाल से पहले विदाई-बोर्ड का फैसला

कैंपबेल विल्सन (Campbell Wilson) को 2022 में पांच साल के अनुबंध पर एयर इंडिया (Air India) का प्रबंध निदेशक (MD) और सीईओ नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल जुलाई 2027 में समाप्त होना था। रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले हफ्ते हुई बोर्ड बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि, उत्तराधिकारी मिलने तक वह कंपनी के साथ बने रहेंगे। विल्सन इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस (Singapore Airlines) की सहायक कंपनी ‘स्कूट’ के सीईओ के रूप में कार्यरत थे।

चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है एयरलाइन

एयर इंडिया (Air India) के लिए पिछला कुछ समय काफी कठिन रहा है। पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से एयरलाइन नियामक जांच के घेरे में है, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा, निजीकरण के बाद से एयरलाइन अपेक्षित गति से वित्तीय सुधार करने में संघर्ष कर रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतें और नए विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी ने भी एयरलाइन के परिचालन पर दबाव डाला है।

नए नेतृत्व की तलाश शुरू

सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह पिछले साल से ही विल्सन की जगह लेने के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहा था। बोर्ड एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो एयरलाइन को इस संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकाल सके और मुनाफे की राह पर ले जा सके। अहमदाबाद दुर्घटना के बाद से सुरक्षा मानकों और परिचालन दक्षता को लेकर प्रबंधन पर लगातार सवाल उठ रहे थे।

विमानन क्षेत्र में बड़े बदलाव

एयर इंडिया (Air India) में नेतृत्व परिवर्तन की यह खबर ऐसे समय में आई है जब इसकी प्रतिस्पर्धी एयरलाइन ‘इंडिगो’ ने भी बड़े बदलाव किए हैं। हाल ही में इंडिगो ने विलियम वॉल्श को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है, जो पीटर एल्बर्स की जगह लेंगे। वॉल्श 3 अगस्त 2026 से कार्यभार संभालेंगे। भारतीय विमानन बाजार (Indian Aviation Market) में दो बड़ी एयरलाइंस के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव क्षेत्र की भविष्य की दिशा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण

2022 में भारत सरकार से एयर इंडिया (Air India) का अधिग्रहण करने के बाद टाटा समूह ने इसे वैश्विक स्तर की एयरलाइन बनाने का लक्ष्य रखा था। कैंपबेल विल्सन की नियुक्ति इस बदलाव की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा थी। अब उनके जाने के बाद नए सीईओ के सामने एयरलाइन की साख बहाल करने और परिचालन घाटे को कम करने की दोहरी चुनौती होगी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस पद के लिए किन नामों पर विचार किया जा रहा है।