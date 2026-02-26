Ajit Pawar Plane Crash : रोहित पवार ने बारामती पुलिस से किया संपर्क, VSR वेंचर्स के खिलाफ FIR दर्ज न होने पर जाहिर की नाराजगी

Ajit Pawar Plane Crash : एनसीपी (एसपी) रोहित पवार और उनके चचेरे भाई युगेंद्र पवार ने गुरुवार को बारामती पुलिस से संपर्क किया और 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश के मामले में VSR वेंचर्स के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने की मांग की, जिसमें उनके चाचा और महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी CM अजीत पवार की मौत हो गई थी। यह कदम रोहित पवार द्वारा मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में VSR वेंचर्स और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ ऐसी ही शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद उठाया गया है।

बारामती पुलिस से संपर्क करने के बाद एनसीपी (एसपी) रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “24 फरवरी की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और उसके बाद मैं, अलग-अलग पार्टियों के MLAs और दूसरों के साथ, मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गया था ताकि DGCA रिपोर्ट के आधार पर FIR की मांग की जा सके, जिसमें 28 जनवरी को अजीत दादा से जुड़ी घटना में VSR कंपनी की लापरवाही का पता चलता है। कुछ लोगों ने सवाल किया है कि मैं मुंबई क्यों गया, लेकिन BNSS एक्ट, 2023 के तहत, ज़ीरो FIR कहीं भी फाइल की जा सकती है और बाद में ट्रांसफर की जा सकती है। हमने यहां ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए मुंबई को चुना, लेकिन वहां FIR एक्सेप्ट नहीं की गई।”

रोहित पवार ने आगे कहा, “सेक्शन 173(1) के तहत, हर नागरिक को FIR दर्ज करने का अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में सही ठहराया है। बारामती या महाराष्ट्र में कहीं से भी कोई भी अजीत दादा के मामले में FIR दर्ज कर सकता है, और पुलिस इसे मानने के लिए मजबूर है। हमने इंतज़ार किया क्योंकि हम चाहते थे कि जो हुआ था, उस पर क्लैरिटी हो। 24 फरवरी को, DGCA ने VSR कंपनी द्वारा नॉन-कम्प्लायंस की रिपोर्ट दी, जो ज़िम्मेदारी दिखाता है। दादा एक Learjet 45XR में यात्रा कर रहे थे, जो VSR के साथ ऐसे सात एयरक्राफ्ट में से एक था। इस घटना और 2023 में मुंबई में हुए पिछले एक्सीडेंट के बाद, बाकी पांच एयरक्राफ्ट को DGCA ने ग्राउंडेड कर दिया था।”

अजीत पवार के भतीजे रोहित ने कहा, “DGCA ने Learjet 45XR मामले में VSR कंपनी द्वारा नियमों का पालन न करने की बात मानी है। मैंने सवाल किया कि अगर बाकी एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया गया था, तो अजीत दादा को खराब एयरक्राफ्ट क्यों दिया गया। हम VSR और उसके मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने आए थे, और उन DGCA अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जिन्होंने एयरक्राफ्ट की उड़ान योग्यता को सर्टिफाई किया था। हमने एयरो कंपनी के खिलाफ भी FIR की मांग की, जो फ्लाइट प्लानिंग के लिए जिम्मेदार थी और जिसने कहा था कि मौसम साफ है।”

उन्होंने कहा, “अगर WhatsApp ग्रुप में किसी भी राज्य के अधिकारी ने डिटेल्स जानने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने FIR में किसी का नाम नहीं लिया है। हालांकि हमने एविएशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की है क्योंकि उनकी पार्टी के VSR के साथ कमर्शियल लिंक हैं, लेकिन हमने FIR में उनका नाम नहीं लिया है क्योंकि हम इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते हैं।”