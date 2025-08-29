  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. अखिलेश ने RSS प्रमुख भागवत पर साधा निशाना! बोले- न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा…जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिये

अखिलेश ने RSS प्रमुख भागवत पर साधा निशाना! बोले- न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा…जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिये

RSS chief's statement on retirement: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिटायरमेंट के नियम को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिये। ये दोहरापन अच्छा नहीं। यह बयान भागवत के 75 साल उम्र में रिटायरमेंट के नियम दिये गए बयान पर आया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

RSS chief’s statement on retirement: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिटायरमेंट के नियम को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिये। ये दोहरापन अच्छा नहीं। यह बयान भागवत के 75 साल उम्र में रिटायरमेंट के नियम दिये गए बयान पर आया है।

पढ़ें :- बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, कहा-उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “न रिटायर होऊंगा, न होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिये… ये दोहरापन अच्छा नहीं। अपनी बात से पलटनेवालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास खो देते हैं, वो राज खो देते हैं।” सपा अध्यक्ष की यह पोस्ट भाजपा-आरएसएस के उस 75 साल की अनौपचारिक सेवानिवृत्ति के नियम को लेकर है।

बता दें कि भाजपा विरोधी आडवाणी जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र में दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख भागवत ने हाल ही में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है, जबकि विपक्ष के नेता दावा करते आए हैं कि यह नियम प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही 75 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे।

मोहन भागवत का पूरा बयान

पढ़ें :- असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश यादव बोले-अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही

आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में तीन दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आखिरी दिन मोहन भागवत ने कहा, “मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को रिटायर होना चाहिए। संघ में हमें काम दिया जाता है, चाहे हम चाहें या न चाहें। अगर मैं 80 साल का हूं और संघ कहता है कि जाओ और शाखा चलाओ, तो मुझे करना ही होगा। संघ जो भी कहता है, हम करते हैं। यह किसी की रिटायरमेंट के लिए नहीं है। हम रिटायर होने या काम करने के लिए तैयार हैं, जब तक संघ चाहता है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया जारी, मचा बवाल

Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया...

दुर्घटना में घायल युवक को निजी अस्पताल प्रबंधन ने बताया कोमा में, मरीज अर्धनग्न हालत में आया बाहर- देखे वीडियो

दुर्घटना में घायल युवक को निजी अस्पताल प्रबंधन ने बताया कोमा में,...

बीच सड़क पर कार की छत पर बैठ तेज प्रताप यादव ने सुनी लोगों की समस्या- देखे वीडियो

बीच सड़क पर कार की छत पर बैठ तेज प्रताप यादव ने...

कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर लगाते हैं गलत नारे

कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा-...

BCCI President: राजीव शुक्ला बनें बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, रोजर बिन्नी का पद से इस्तीफा

BCCI President: राजीव शुक्ला बनें बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, रोजर बिन्नी का...

ट्रेन में युवक यात्रियों पर आटा डाल कर रहा प्रैंक, वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने रेलवे से कि कार्रवाई की मांग

ट्रेन में युवक यात्रियों पर आटा डाल कर रहा प्रैंक, वीडियो हुआ...