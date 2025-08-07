अखिलेश ने PM मोदी पर कसा तंज, बोले- भाजपा को 10 साल पहले ही किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों की चिंता करनी चाहिए थी

Akhilesh Yadav targets PM Modi: अमेरिका की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहा हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी; मैं इसके लिए तैयार हूं। उनके इस बयान पर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज़ कसा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को 10 साल पहले ही किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों की चिंता करनी चाहिए थी।

पीएम मोदी के बयान पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, “भाजपा को 10 साल पहले ही यह सोचना चाहिए था कि हमें अपने किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों की हमेशा चिंता करनी चाहिए और हमें हर क्षेत्र पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। हमारा देश किस ओर जा रहा है? जो लोग दावा करते थे कि भारत के दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध हैं और शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ भारत और भारतीयों का सम्मान न हो, उनकी सरकार का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम अपनी विदेश नीति में बिल्कुल असफल रहे हैं। हम अपने किसानों की आय को वादे के मुताबिक दोगुना नहीं कर पाए हैं। युवा बेरोजगार हैं। हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे किसान और हमारे युवा खतरे में हैं। भारत चारों तरफ से घिर गया है।” बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गए कुल 50 प्रतिशत टैरिफ में से 25 प्रतिशत टैरिफ नियम आज से लागू हो गए हैं। ट्रंप के इन “रेसिप्रोकल” टैरिफ का असर सीधे तौर पर देश के निर्यात, व्यापारिक संबंधों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है।

6 अगस्त को ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका देते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ 21 दिन बाद, यानी 27 अगस्त से लागू होगा। इस बीच पीएम मोदी ने बड़े फैसले का संकेत दिया है। उन्होंने एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, “किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से, मुझे किसानों के हितों की रक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।”