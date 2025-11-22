सपा जिन विधानसभा में 2024 में जीत हासिल की थी जीत, वहां पर 50 हजार वोट काटने की तैयारी...अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

  1. हिन्दी समाचार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉफ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा और चुनाव आयोग साजिश रच रही है कि, 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिन विधानसभाओं में जीत हासिल की थी, वहां पर 50 हजार वोट काटे जाएं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉफ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा और चुनाव आयोग साजिश रच रही है कि, 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिन विधानसभाओं में जीत हासिल की थी, वहां पर 50 हजार वोट काटे जाएं। इसके साथ ही कहा, चुनाव आयोग और भाजपा अब पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रही है।

पढ़ें :- पूरा देश जान चुका है कि चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा और एनडीए के पक्ष में कर रहा है काम: अशोक गहलोत

अखिलेश यादव ने कहा, जो बीएलओ हैं, उन्हें जितना सहयोग करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग से मिलकर बड़ी तैयारी है। भाजपा, चुनाव आयोग ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50 हजार वोट काट दिए जाएं।

उन्होंने आगे कहा, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों को SOP जारी कर दें। हमारी मांग है कि SIR के लिए समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। कोई तैयारी के साथ इलेक्शन कमीशन ने SIR नहीं किया, बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं। बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है, वो चाहती है कि जैसा धर्म वो कहे बस वही मानिए आप।

साथ ही कहा, आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं तो एक ही संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे कि नए तरीके की लड़ाई है, हमें बहुत समझदारी, तैयारी और सूझ बूझ से यह चुनाव लड़नी है। हमें कांटे से कांटा निकाल देना है।

 

पढ़ें :- SIR में और कितनी जानें जाएंगी, यह अब वाकई चिंताजनक हो गया है...बीएलओ के सुसाइड पर बोलीं ममता बनर्जी

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
