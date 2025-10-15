अखिलेश यादव का सीएम योगी पर सीधा अटैक, बोले- ये सरकार नदियां नहीं, बजट साफ कर रही है,सफेद टेबल पर बैठकर बोलती है काला झूठ

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP chief Akhilesh Yadav) ने बुधवार को प्रेस वार्ता यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे साथी ने कहा था कि आप सोना खरीद लो, दिवाली तक काफी कमा लोगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी और मेरा बहुत घाटा हो गया।
लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP chief Akhilesh Yadav) ने बुधवार को प्रेस वार्ता यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे साथी ने कहा था कि आप सोना खरीद लो, दिवाली तक काफी कमा लोगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी और मेरा बहुत घाटा हो गया। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि उस समय सोना 90 हजार रुपए था, लेकिन अब 1 लाख 30 हजार पहुंच गया। दिवाली तक यह डेढ़ लाख रुपए पहुंच जाएगा।
फेसबुक पेज बैन होने पर अखिलेश ने कहा कि मैंने अपनी फेसबुक अकाउंट से कोई ऐसा एब्यूज कंटेन्ट नहीं डाला। बीजेपी वाले एआई के जरिये क्या क्या करते हैं? सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि BJP वाले निगेटिविटी फैलाने के लिए डिजिटल का प्रयोग कर रहे हैं।
सपा प्रमुख ने कहा कि एनकाउंटर के आंकड़े क्या डराने के लिए दिए जा रहे हैं? अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो सरकार कानपुर के अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं करा रही है? जिस दिन सरकार को लगेगा कि अखिलेश दुबे से खतरा है, उस दिन उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। यह सरकार एनकाउंटर से डराना चाहती है। बहुत सी जगह पर पुलिस अधिकारियों को जेल जाना पड़ा है।
अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलती है। जब सरकार के जाने का समय आया तो गोमती नदी को साफ करने की याद आई। सपा ने गोमती और वरुणा को साफ करने का मॉडल तैयार किया था। उसी पर काम करने की जरूरत है। काऊ पर्यटन पर अखिलेश ने कहा कि भेड़िया सुना है? काऊ टूरिज्म बाद में कर लेना। हमारे एक विधायक ने 43 एक्सीडेंट की सूची दी है। जिसमें बड़े पैमाने पर लोग भेड़िए के हमले में घायल हो गए। काऊ का सांड से क्या रिश्ता होगा? काऊ टूरिज्म कराएं। काऊ की सेवा करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर यूपी को सांड से बचाओ। काऊ टूरिज्म की जगह पर सांड टूरिज्म करा दें।
योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में बड़े पैमाने में जमीनों को लूट हो रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास कोई मॉडल नहीं है। जो लोग एनकाउंटर का बहाना लेकर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बंथरा जैसी घटना कैसे हो गई है? अखिलेश ने कहा कि इस सरकार में कृषि मंत्रियों की नहीं चल रही है। उनको यही नहीं पता की खाद आनी कहां से है। खाद है ही नहीं। कहीं नहीं मिल रही। गन्ना किसानों के लिए कीमत नहीं बढ़ी। ये सरकार केवल किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। इनका मौसम बहुत खराब है, इनकी विदाई होने जा रही है।
श्री यादव ने कहा कि शादियों का सीजन आने वाला है, गरीब अपनी बेटी को क्या दे पाएगा। नाक का सबसे छोटा सामान होता है लौंग, नाक की कील, वो भी नहीं दे सकता। सरकार स्वदेशी का चूरन खिला रही है। कुछ जगह चढ़ावे में सोने का दाना चढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से सीखिए। स्वदेशी केवल गुमराह करने के लिए है। मन से स्वदेशी हैं तो चीन पर टैरिफ लगा दो। अभी सुनने में आया है कि प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम की शुरुआत की जा रही है।
कमाने के लिए लगाए प्रीपेड मीटर
दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर पर अखिलेश ने कहा कि अभी तक किसी को सिलेंडर नहीं मिला है। सरकार ने कमाने के लिए प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं, जो तेज भाग रहे हैं। कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे कि खाद राष्ट्रीय समस्या है। हमारे किसान को लाइन में क्यों खड़ा कर दिया, तैयारी क्यों नहीं की।
इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे
सपा प्रमुख ने कहा कि ये लोग डायलॉग से सरकार चलाना चाहते हैं। हम इमोशन से चलाएंगे। एमएलसी का चुनाव व्यक्तिगत होता है, इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे। इसके लिए लगातार काम करेंगे। पीडीए पाठशाला को लेकर सरकार ने भरोसा दिलाया कि कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है।