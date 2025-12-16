  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो न तो महात्मा में विश्वास करते हैं, न परमात्मा में…

अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो न तो महात्मा में विश्वास करते हैं, न परमात्मा में…

संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम-जी बिल पेश कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मनरेगा (MGNREGA) का नाम चेंज करने वाला बिल पेश किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम-जी बिल पेश कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मनरेगा (MGNREGA) का नाम चेंज करने वाला बिल पेश किया। योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसी क्रम में सरकार की ओर से लाए गए इस बिल पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

पढ़ें :- अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा है पीडीए

अखिलेश ने कहा कि ‘जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो न तो महात्मा में विश्वास करते हैं, न परमात्मा में। जिन पूजनीय महात्मा गांधी जी ने सत्य की लड़ाई जीवन भर लड़ी, उन्हें वो नकारात्मक लोग कैसे मान सकते हैं, जिनकी हर बात झूठी है। ये ‘सत्य के प्रयोग’ बनाम ‘असत्य का दुरुपयोग’ करनेवालों के बीच का संघर्ष है। जिन्होंने ‘राम-नाम’ को शक्ति माना उनका नाम मिटाकर, राम राज्य लाने का झूठ बोलनेवाले अब निरंतर पतन की ओर हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि ‘मनरेगा में राज्यों पर खर्चे का भार बढ़ाकर दरअसल गरीब विरोधी भाजपाई लोग इस ग्रामीण आजीविका की योजना को अंदर-ही-अंदर खत्म करना चाहते हैं। भाजपाई तो पहले ही कह चुके हैं वो इसे स्मारक मानते हैं। इस बात से खिन्न देशवासी कह रहे हैं कि कहीं ‘कोई’ महात्मा शब्द अपने लिए बचाकर तो नहीं रखना चाहता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए...

अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो न तो महात्मा में विश्वास करते हैं, न परमात्मा में...

अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर...

अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा है पीडीए

अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा...

केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस में, ‘पंचर साइकिल के साथ सपा का सैफई लौटना तय है…’

केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस...

यूपी में हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क के जरिए शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन तेज व सुगम बनाने का खाका हो रहा तैयार : सीएम योगी

यूपी में हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क के जरिए शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन...

हिंदू धाम आश्रम पहुंच सीएम योगी ने डॉ. रामविलास वेदांती महाराज को दी श्रद्धांजलि, बोले- उनका संपूर्ण जीवन रामकाज को रहा समर्पित

हिंदू धाम आश्रम पहुंच सीएम योगी ने डॉ. रामविलास वेदांती महाराज को...