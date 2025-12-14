17 साल बाद फिर एक साथ आ रहे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, 2026 में होगी धमाकेदार इंट्री

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Bollywood superstar Akshay Kumar) एक इवेंट में शामिल होने भुवनेश्वर पहुंचे है। उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई। दर्शकों को संबोधित करते हुए, एक्टर ने एक मज़बूत सोशल मैसेज दिया। जिसमें उन्होंने युवाओं से ड्रग्स (drugs) से दूर रहने और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे ड्रग्स (drugs) से दूर रहें और हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करें। वह आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत हैं। अक्षय कुमार ने भुवनेश्वर (Bhubaneswar) की तारीफ भी की और लोगों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया।

अभिनेता अक्षय कुमार (actor akshay kumar) ने कहा कि यह एक सुंदर और पवित्र शहर है। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। यहां मुझे जो प्यार और अपनापन मिलता है वह हमेशा मेरे दिल को छू जाता है। उन्होंने कटक और भुवनेश्वर (Cuttack and Bhubaneswar) में एक ज्वेलरी स्टोर का उद्घाटन भी किया। इस महीने की शुरुआत में चार दिसंबर को अक्षय कुमार जोधपुर से वियतनाम जाते समय बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Biju Patnaik International Airport) पर कुछ देर के लिए रुके थे। उस दौरान भी अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जमा हो गए थे। इस बीच अक्षय अगली बार प्रियदर्शन की फिल्म हैवान (movie haivan) में नज़र आएंगे, जिसमें सैफ अली खान (actor saif ali khan) भी हैं। इसे केवीएन प्रोडक्शंस ने थेस्पियन फिल्म्स (KVN Productions acquired Thespian Films) के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। अक्षय और सैफ जिन्होंने पहले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी (Main Khiladi Tu Anari in the movie), ये दिल्लगी और आरजू (Yeh Dillagi and Aarzoo) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। 17 साल बाद स्क्रीन पर साथ नज़र आएंगे। वे आखिरी बार 2008 में आई विजय कृष्ण आचार्य (Vijay Krishna Acharya) की डायरेक्टोरियल ‘टशन’ में साथ दिखे थे। फिल्म में एक्ट्रेस सैयामी खेर (Actress Saiyami Kher) भी अहम भूमिका निभाएंगी। मेकर्स 2026 में फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं।