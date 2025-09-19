Big Boss 19: बिगबॉस के घर में क्यों फूट -फूटकर रोए अमाल मलिक, बशीर अली से मांगी हाथ जोड़कर माफी

इन दिनो बिगबॉस 19 खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दिन पर दिन अलग अलग तरह के ड्रामा देखने को मिल रहा है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड जो आया है वो सबसे खास है। इस एपिसोड को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ।बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क रखा, जिसमें खूब हंगामा और बहसें देखने को मिली। अमाल मलिक टास्क के संचालक थे । संचालक रहते हुए उन्होंने अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल समेत कई कंटेस्टेंट्स को सही से खेलने की सलाह दी , इतने में ही बहस होने लगी । टास्क खत्म होने के बाद अभिषेक और अमाल के बीच खाने पर बहस हुई। इस बहस में दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई । लेकिन बाद में, अमाल और बशीर अली को पहले इस घटनाक्रम पर और बाद में बीते एपिसोड में हुए सामान छुपाने वाली हरकत को लेकर बात हुई।

बता दें की पिछले एपिसोड में अमाल मलिक और शहबाज बदेशा ने घरवालों के साथ मजाक किया था और चीनी, नमक और यहां तक कि बशीर-अभिषेक के पर्सनल सामान छिपा दिए थे। अमाल और शहबाज ने बशीर अली का तौलिया और कपड़े भी छिपा दिए थे जिसके बाद घरवाले जान गए और ये सब कौन कर रहा है इसका पता लगाने लगे।

इसके बाद शहबाज ने खुलासा किया कि वह इस सबके मास्टरमाइंड थे और अमाल मलिक ने उनका साथ दिया था। बशीर यह सुनकर हैरान हो गए. उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि ये काम शहबाज अकेले नहीं कर सकता था। वहीं सबको आमाल भी ऊपर शक था । बशीर ने अमाल को कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उन्हे अपना सबसे अच्छा दोस्त मांगते थे।

अमाल, बशीर से बार-बार माफी मांगते है। अमाल ने कहा, “एक बार देख कर सच में माफ कर देना.” बशीर ने अमाल को नॉमिनेशन के वोटिंग राउंड के दौरान की बात का जिक्र करते हुए दुख जताया. उन्होंने कहा कि अमाल को दोस्त मानने के बावजूद, उन्हें दुख और धोखा महसूस हुआ जब किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, यहां तक कि अमाल ने भी नहीं. बशीर ने कहा,”एक वोट भी नहीं आया मुझको बचाने में.”

बशीर अली ने लगाया अमाल मलिक को गले

अमाल मलिक ने बशीर अली हाथ जोड़कर माफी मांगी. अमाल काफी देर तक फूट-फूट कर रोते हुए दिखाई. उन्होंने बशीर से दावा किया कि वह किसी से फेक फ्रेंडशिप नहीं करते. अमाल को रोता देख बशीर ने गले लगा लिया. वहीं, शहबाज बदेशा भी अमाल को रोता देख चुप करवाने लगे और अपना अच्छा दोस्त बताया.