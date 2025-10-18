Bigg Boss 19: पापा के सामने फूट-फूट रोए Amaal Mallik, इन कंटेस्टेंट की सलमान ने लिया खबर

टीवी फेमस रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इस हफ्ते घरवालों के बीच काफी धमासान देखने को मिला। जिसमें मालती चाहर द्वारा नेहल पर भद्दा कमेंट किया गया। इसके अलावा अमाल मलिक की तरह से फरहाना भट्ट और उनकी मां पर भद्दा कमेंट किया गया. इस सभी को लेकर आज वीकेंड का वार में सलमान खान सभी कंटेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं. वहीं, अमाल मलिक को सलमान खान के साथ-साथ अपने पापा डब्बू मलिक से भी नेशनल टीवी पर काफी डांट पड़ेगी। हाल ही में मेकर्स ने इसका एक प्रोमो भी शेयर किया है। जिसमें अमाल के पापा डब्बू मलिक उन्हें डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं की क्या कुछ हुआ
सलमान खान ने 3 कंटेस्टेंट की लगाई क्लास
शो का नया प्रोमो आया है घरवाले दिवाली मनाते दिखाई देंगे। इसी बीच वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान ने मालती चाहर से शुरुआत करते हुए शहबाज बदेशा और अमाल मलिक की वाट लगाते नजर आए. सलमान ने अमाल मलिक की क्लास लगाते हुए कहा कि तुम हर बार लड़ाई के बीच में घरवालों को ले आते हो. अब आपसे आपके घरवाले ही बात करेंगे।
क्या बोले अमाल मलिक के पापा?
इसके बाद बिग बॉस 19 के स्टेज पर अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक आते हैं। स्टेज पर आते ही डब्बू मलिक ने अमाल को डांटते हुए कहा कि ‘जितना लड़ना-झगड़ना है जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन अपनी जुबान पर कंट्रोल मत खोना और अपने मुंह से किसी के लिए गंदे शब्द मत निकालना.’ उन्होंने गुस्से में बोला, ‘मेरे माथे पर मत लिख दे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा.’ इस दौरान पिता के सामने अमाल मलिक फूट-फूटकर रोते दिखाई दिए.
शहबाज और मालती की लगी वाट
इस दौरान सलमान खान ने अमाल के अलावा शहबाज बदेशा और मालती चाहर की भी क्लास लगाई. सलमान खान ने शहबाज से कहा कि आप मजाक की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आपका मजाक बदतमीजी में बदल रहा है. इससे आप ऑडियंस को बदतमीज और इरिटेटिंग लग रहे हैं। वहीं, मालती से सलमान ने पूछा कि उन्होंने नेहल को कपड़े पहनकर बात करने को जो कहा था उसका क्या मतलब था.