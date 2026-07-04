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Amazon-Flipkart Mega Sale 2026 : इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट, यहां देखें ऑफर्स की पूरी लिस्ट

अमेज़न प्राइम डे सेल 2026 और फ्लिपकार्ट GOAT सेल 2026 4 जुलाई से शुरू हो गई हैं। दोनों सेल्स में स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी Discount मिल रहा है। iPhone मॉडल्स पर भी आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Amazon —Flipkart Mega Sale 2026 : अमेज़न प्राइम डे सेल 2026 और फ्लिपकार्ट GOAT सेल 2026 4 जुलाई से शुरू हो गई हैं। दोनों सेल्स में स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी Discount मिल रहा है। iPhone मॉडल्स पर भी आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। Amazon सेल सिर्फ Prime मेंबर्स के लिए है, जबकि Flipkart सभी यूजर्स के लिए खुली है।

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Amazon ने कई डिवाइसों पर भारी छूट का ऐलान किया है। प्रमुख ऑफर्स इस प्रकार हैं:

OnePlus 13 (12GB/256GB) ₹54,999 में (25% छूट)
ASUS Vivobook 15 (i3 13th Gen) ₹44,990 में (42% छूट)
Samsung 55-inch 4K Smart TV ₹39,490 में (28% छूट)
LG 1.5 Ton Smart AC ₹35,490 में (53% छूट)
Godrej 600L Smart Refrigerator ₹69,990 में (40% छूट)
BenQ 4K Smart Projector ₹1,14,490 में (42% छूट)

Motorola के कई मॉडल्स पर भी सेल के दौरान डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। Edge और G सीरीज के फोन अलग-अलग कीमतों पर उपलब्ध हैं, जिनमें बैंक ऑफर के तहत ₹1,000 से ₹5,000 तक की अतिरिक्त छूट शामिल है।

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