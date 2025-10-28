 Amazon LaysOff 2025 : ऐमजॉन में 30 हजार नौकरियों में कटौती , कर्मचारियों में हड़कंप , AI भी है वजह

ई-कॉमर्स दिग्गज ऐमजॉन बहुत बड़ी छटनी करने जा रहा है। कंपनी अपने करीब 30 हजार कॉर्पोरेट कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमाएगी।
ऐमजॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेसी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती निर्भरता की वजह से दोहराव वाले रोज के कामकाज खुद हो जाने की वजह से और भी नौकरियां जा सकती हैं। विश्लेषकों को भी यही लगता है कि AI की वजह से ही कॉर्पोरेट कर्मचारियों की इतनी बड़ी छटनी कंपनी कर रही है।
अमेज़न ने कई मीडिया अनुरोधों के बावजूद नियोजित छंटनी पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।