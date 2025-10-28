 Amazon LaysOff 2025 : ऐमजॉन में 30 हजार नौकरियों में कटौती , कर्मचारियों में हड़कंप , AI भी है वजह

ई-कॉमर्स दिग्गज ऐमजॉन बहुत बड़ी छटनी करने जा रहा है। कंपनी अपने करीब 30 हजार कॉर्पोरेट कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमाएगी। छटनी का ये प्रोसेस 28 अक्टूबर 2025 यानी कि मंगलवार से शुरू हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐमजॉन कर्मचारियों को निकालने का यह बड़ा कदम अपने खर्चों में कटौती करने और कोरोना के दौरान हुई ज्यादा भर्ती की भरपाई के लिए उठा रहा है। साल 2022 के बाद ऐमजॉन में कर्मचारियों की यह सबसे बड़ी छटनी है। अमेज़न अपनी लगभग सभी व्यावसायिक इकाइयों में छंटनी का एक नया दौर शुरू करने वाला है, जिससे यह अपने इतिहास में सबसे बड़ी कॉर्पोरेट छंटनी होगी।

ऐमजॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेसी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती निर्भरता की वजह से दोहराव वाले रोज के कामकाज खुद हो जाने की वजह से और भी नौकरियां जा सकती हैं। विश्लेषकों को भी यही लगता है कि AI की वजह से ही कॉर्पोरेट कर्मचारियों की इतनी बड़ी छटनी कंपनी कर रही है।

अमेज़न ने कई मीडिया अनुरोधों के बावजूद नियोजित छंटनी पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।