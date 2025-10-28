  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3.  Amazon LaysOff 2025 : ऐमजॉन में 30 हजार नौकरियों में कटौती , कर्मचारियों में हड़कंप , AI भी है वजह

 Amazon LaysOff 2025 : ऐमजॉन में 30 हजार नौकरियों में कटौती , कर्मचारियों में हड़कंप , AI भी है वजह

ई-कॉमर्स दिग्गज ऐमजॉन बहुत बड़ी छटनी करने जा रहा है। कंपनी अपने करीब 30 हजार कॉर्पोरेट कर्मचारियों को पिंक स्लिप थमाएगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bahraich News : सिंभावली शुगर मिल दिवालिया, किसानों के फंसे 1.4 अरब रुपये, अखिलेश बोले- भाजपाई भ्रष्टाचार ने शुगर मिलों को गन्ने की तरह निचोड़ा

Bahraich News : सिंभावली शुगर मिल दिवालिया, किसानों के फंसे 1.4 अरब...

 Amazon LaysOff 2025 : ऐमजॉन में 30 हजार नौकरियों में कटौती , कर्मचारियों में हड़कंप , AI भी है वजह

 Amazon LaysOff 2025 : ऐमजॉन में 30 हजार नौकरियों में कटौती ,...

Gold-Silver Price : सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, लूट सको तो लूट लो! चेक करें आज के दाम

Gold-Silver Price : सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, लूट सको तो...

'LIC में लगा जनता का पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी पर लुटा दिया...', कांग्रेस का बड़ा आरोप

'LIC में लगा जनता का पैसा नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी...

OnlyFans में सिर्फ 42 कर्मचारी, अरबों की कमाई, दुनिया की सबसे बड़ी 'रेवेन्यू-एफिशिएंट' कंपनी बनकर Apple और Meta को चटाई धूल

OnlyFans में सिर्फ 42 कर्मचारी, अरबों की कमाई, दुनिया की सबसे बड़ी...

Gold-Silver Rate Today : सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट,चांदी भी फिसली, देखें आपके शहर में क्या है दाम?

Gold-Silver Rate Today : सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट,चांदी भी फिसली,...