भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। इसके बाद भी भारत दबाव में नहीं आया ट्रेड डील पर समझौता नहीं किया और ना ही रूसी तेल खरीदना बंद दिया। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत टैरिफ बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया था। इसका भी भारत पर कोई असर नहीं हुआ और भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत के रवैये को देखते हुए अमेरिका अब थोड़ा नरम रूख अपनाने लगा है। आज मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक ही मेज पर बैठ कर बात करेंगे। इसके लिए वह नई दिल्ली पहुंच चुके हैं

अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील पर भारत की ओर से विशेष सचिव राजेश अग्रवाल बात देश की बात रखेंगे। अग्रवाल ने पहले ही बता चुके है कि उनकी पहले से ही अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है। भारत अमेरिका के साथ कई स्तरों पर बातचीत कर रहा हैं। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी डेलिगेशन भारत आ चुका है। आगे की बात चीत मंगलवार को होगी और देखते इस बातचीत का किया नतीजा निकलता है। वही वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक अखबार को बयान देते हुए बताया कि पिछले कुछ म​हिनों से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की बातचीत को लेकर अनुकूल माहौल नहीं था। हमारी बातचीत वर्चुअल तरीके से हो रही थी। डील में देरी होता देख अमेरिका से एक टीम बातचीत के लिए भारत आ चुकी है।

व्यापार के मुद्दों पर दोनों देशों का सकारात्मक रुख

भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने ट्रेड डील पर बताया कि कूटनीतिक स्तर पर, व्यापार के स्तर पर के साथ—साथ मुख्य वार्ताकारों के स्तरों पर और मंत्रियों के स्तर पर चर्चा हो चुकी है। अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों का एक दल चर्चा के लिए भारत आ चुका है। दोनों देशों का व्यापार के मुद्दों को लेकर सकारात्मक रुख है।