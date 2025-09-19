'अमेरिका 50 से सीधे 10 प्रतिशत तक घटाएगा टैरिफ...' भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का बड़ा बयान

US-India Tariff War: अमेरिकी प्रतिनिधियों के भारत दौर के बाद दोनों देशों के बीच दिल्ली में हुई ट्रेड डील पर बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर लगाए टैरिफ में राहत मिलने की संभावना है। इस बीच भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्‍वरन ने टैरिफ घटाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। नागेश्‍वरन ने कहा है कि अमेरिका जल्‍द ही भारतीय वस्‍तुओं पर 25% पेनल्‍टी टैरिफ हटाने के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ को भी 25 फीसदी से घटाकर 10 से 15 फीसदी कर सकता है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम को देखते हुए उनका अनुमान है कि पेनल्ट टैरिफ 30 नवंबर से आगे नहीं रहेगा। हालांकि, नागेश्वरन ने यह भी कहा कि उनके पास इस बात को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं हैं, लेकिन यह उनका अनुमान है। भारत और अमेरिका तनाव कम करने के रास्ते तलाश रहे हैं और सप्ताह के पहले दो दिनों में अमेरिकी वार्ताकार भारत में थे।

अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का अनुमान सही होता है और अमेरिका की ओर से भारत के खिलाफ लगाया टैरिफ घटकर 10 से 15 फीसदी किया जाता है तो इससे अमेरिका में भारत के प्रोडक्‍ट्स की डिमांड और भारत का अमेरिका को निर्यात भी बढ़ जाएगा। बता दें कि अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्‍यादा असर कपड़ा, रसायन, समुद्री भोजन, जेम्‍स एंड ज्‍वेलरी और मशीनरी सेक्‍टर्स पर पड़ा हैं। अगस्‍त में अमेरिका का निर्यात घटकर 6.87 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले 10 महीने में सबसे निचला स्तर है।