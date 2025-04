अमेरिकी चिकित्सक, बोले- भारतीय डोलो 650 खा रहे हैं कैडबरी जेम्स की तरह, डोलो है कि अमृत…

Dolo 650: भारत में डॉक्टर आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द के लिए डोलो-650 (Dolo -650) की सलाह देते हैं, क्योंकि यह प्रभावी है। आम तौर पर सुरक्षित भी बताते हैं। इसी बीच अमेरिकी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पलानीअप्पन मनिकम ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारतीय डोलो 650 को कैडबरी जेम्स (Cadbury James) की तरह खा रहे हैं। डॉ. पाल के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर डोलो 650 (Dolo 650) को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। डॉ. पाल की इस पोस्ट को अब तक 11 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं।

Indians take Dolo 650 like it's cadbury gems

— Palaniappan Manickam (@drpal_manickam) April 14, 2025