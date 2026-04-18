Mahaprabhu Chandan Yatra 2026 : महाप्रभु जगन्नाथ की चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होगी, प्रभु नरेंद्र सरोवर में करते है नौका विहार

Mahaprabhu Chandan Yatra 2026 : ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का प्रमुख उत्सव महाप्रभु चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होगी। महाप्रभु चंदन यात्रा 21-दिवसीय उत्सव है, 20 अप्रैल 2026 (अक्षय तृतीया) से शुरू होकर 10 मई 2026 तक मनाई जाएगी। यह जगन्नाथ मंदिर का सबसे लंबा 42 दिवसीय उत्सव है

यह चिलचिलाती गर्मी में भगवान जगन्नाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप लगाने का उत्सव है। यह उत्सव रथ यात्रा की तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक है और भक्तों को चंदन सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देता है।

इसे दो 21-दिवसीय चरणों में विभाजित किया गया है: बाहरी चंदन (बाहरी) और भीतरी चंदन (आंतरिक)। पहले 21 दिनों के दौरान, प्रमुख देवी-देवताओं (मदनमोहन, भूदेवी, श्रीदेवी और रामकृष्ण) को एक रंगारंग जुलूस में नरेंद्र सरोवर तालाब तक ले जाया जाता है। वे गर्मी से राहत पाने के लिए सजी हुई नावों (चपा) पर औपचारिक नौका विहार का आनंद लेते हैं। शीतलता प्रदान करने के लिए देवी-देवताओं पर चंदन का लेप लगाया जाता है। यह उत्सव वार्षिक रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की शुरुआत का भी प्रतीक है।

चंदन यात्रा भक्तों और भगवान के बीच प्रेम का प्रतीक है, जो तालाब के पवित्र जल पर खूबसूरती से सजी हुई नावों में देवताओं के मनमोहक दृश्य से चिह्नित होती है।