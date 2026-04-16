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Healthy Tips : अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिद्दी पेट की चर्बी को कहें अलविदा , जानिए आसान उपाय

Healthy Tips : अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिद्दी पेट की चर्बी को कहें अलविदा , जानिए आसान उपाय

By अनूप कुमार 
Updated Date

Healthy Tips :  पेट की चर्बी (बैली फैट) कम करना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। इसे कम करने के लिए किसी एक चीज़ पर नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना पड़ता है— खाना, व्यायाम और रोज़मर्रा की आदतें, तीनों मिलकर असर दिखाते हैं।

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बैली फैट कम करना चाहते हैं
सबसे पहले बात करते हैं आहार की। अगर आप सच में बैली फैट कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट को थोड़ा संतुलित बनाना होगा। ज्यादा Carbohydrates  और मीठी चीज़ें धीरे-धीरे कम करें, क्योंकि यही शरीर में फैट जमा करने का बड़ा कारण बनती हैं। इसके बजाय Protein से भरपूर चीज़ें जैसे अंडे, पनीर, सोयाबीन और दालें अपने खाने में शामिल करें। प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार खाने की आदत कम होती है।

इसके साथ ही फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज भी बहुत जरूरी हैं। ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट की चर्बी कम करने में मदद करते हैं। कोशिश करें कि पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इनमें अनहेल्दी फैट और शुगर ज्यादा होती है।

घरेलू उपाय भी फायदेमंद
कुछ आसान घरेलू उपाय भी फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना, उसमें नींबू, अदरक या जीरा मिलाना शरीर के मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज कर सकता है। हालांकि ये कोई जादुई उपाय नहीं हैं, लेकिन सही आदतों के साथ मिलकर असर जरूर दिखाते हैं।

शरीर को एक्टिव रखना भी जरूरी
अब बात करते हैं व्यायाम की। सिर्फ डाइट से ही पेट की चर्बी कम नहीं होती, इसके लिए शरीर को एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। रोज़ाना कम से कम 30–40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जैसे तेज चलना, दौड़ना या साइकिल चलाना काफी मददगार होता है।
अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो HIIT (हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग) एक अच्छा विकल्प है। इसमें कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। साथ ही योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, कपालभाति, नौकासन और भुजंगासन भी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, क्योंकि इससे मसल्स बढ़ती हैं और शरीर का फैट धीरे-धीरे कम होता है।

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7–8 घंटे की नींद भी जरूरी
अंत में, आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। रोज़ाना 7–8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि कम नींद से वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा तनाव को कंट्रोल करना भी जरूरी है। ज्यादा तनाव होने पर शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो फैट बढ़ाते हैं, खासकर पेट के आसपास।
दिनभर में पर्याप्त पानी पीना भी ना भूलें। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है।

शॉर्टकट नहीं
कुल मिलाकर, बैली फैट कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और संतुलित जीवनशैली को अपनाकर ही आप धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से इसे कम कर सकते हैं।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता

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