Video- अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस के जलाए झंडे, 131वां संविधान संशोधन बिल गिरने का जताया विरोध

131st Constitutional Amendment Bill Defeated : केंद्र की मोदी सरकार ने तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह लागू करने के लिए तीन मुख्य विधेयक संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए। जिसके लिए शुक्रवार को वोटिंग होनी थी, लेकिन संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हुआ, सदन में वोटिंग के दौरान इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। इस बिल के गिरने के बाद भाजपा के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया।

दरअसल, संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल 2023 में पास हो चुके महिला आरक्षण क़ानून में संशोधन के लिए लाया गया था। विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और 2029 तक लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने वाला संविधान संशोधन विधेयक गिर जाने के बाद, यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडों को जलाकर विरोध जताया।

अपर्णा यादव ने कहा, “संसद में जो कुछ हुआ—जहाँ यह बिल पास नहीं हो पाया—वह महिलाओं की गरिमा के प्रति विरोध को दर्शाता है। विपक्ष ने अपना असली चेहरा बेनकाब कर दिया है, और देश की महिलाएँ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। ऐसा 1996, 1998, 2003 में हुआ था और अब 2026 में फिर से हुआ है। उनका असली चेहरा महिला-विरोधी है; वे नहीं चाहते कि आम परिवारों की महिलाएँ आगे बढ़ें, बल्कि वे केवल अपने ही परिवारों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस काली रात में, मैं ऐसी मानसिकता के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने आई हूँ—जो दुशासन और दुर्योधन की सोच को दर्शाती है—और मैं उनके झंडे जलाकर तथा महिलाओं की गरिमा की मशाल जलाकर अपना विरोध दर्ज करा रही हूँ।”

भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के दफ़्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने कहा, “महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला जो विधेयक पास होना था, वह नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने इसके ख़िलाफ़ 230 वोट डाले। वही विपक्ष जो हमेशा महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करने का दावा करता रहा है और महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करता रहा है, उसका असली चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है। इसी तरह, विपक्ष असल में देश के हितों की बात नहीं करता; वह हमेशा अपने हितों को ही प्राथमिकता देता है। इन तथाकथित पारंपरिक नेताओं ने हम सभी महिलाओं को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है, और इसीलिए हम सड़कों पर उतर आई हैं, क्योंकि हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं।”