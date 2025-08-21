अमेरिका की टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत से गिरफ्तार, FBI ने घोषित किया था 2.17 करोड़ रुपये का इनाम

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिकी जांच एजेंसी (FBI) ने टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल महिला अपराधी सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को भारत से गिरफ्तार किया है। यह अपने 6 वर्ष के बेटे की हत्या के आरोप में वांछित थी। एफबीआई के निदेशक काश पटेल (FBI Director Kash Patel) ने बताया कि सिंडी रोड्रिग्ज सिंह (Cindy Rodriguez Singh) मोस्ट वांटेड लिस्ट में चौथे नंबर (Fourth on the most wanted list) पर थीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिकी जांच एजेंसी (FBI) ने टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल महिला अपराधी सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को भारत से गिरफ्तार किया है। यह अपने 6 वर्ष के बेटे की हत्या के आरोप में वांछित थी। एफबीआई के निदेशक काश पटेल (FBI Director Kash Patel) ने बताया कि सिंडी रोड्रिग्ज सिंह (Cindy Rodriguez Singh) मोस्ट वांटेड लिस्ट में चौथे नंबर (Fourth on the most wanted list) पर थीं। वह 2022 में अपने बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज़ (Son Noel Rodriguez Alvarez) की हत्या के मामले में वांछित थीं। वह मार्च 2023 में अमेरिका से भाग गई थीं। सिंडी को उनके भारतीय मूल के पति अर्शदीप सिंह और छह बच्चों के साथ आखिरी बार 22 मार्च 2023 को भारत जाने वाली उड़ान में देखा गया था। यह उनके बेटे के लापता होने की सूचना के कुछ दिन बाद की थी।

एफबीआई निदेशक (FBI Director) ने टेक्सास के कानून प्रवर्तन सहयोगियों, अमेरिकी न्याय विभाग और भारत के अधिकारियों को समन्वय के लिए श्रेय दिया, जिससे गिरफ्तारी संभव हुई फॉक्स न्यूज (Fox News) के अनुसार, सिंडी को भारतीय अधिकारियों और इंटरपोल के सहयोग से भारत में गिरफ्तार किया गया और उसे अमेरिका के टेक्सास अधिकारियों को सौंप दिया गया है। मार्च 2023 में टेक्सास के अधिकारियों ने नोएल रोड्रिग्ज-अल्वारेज के बारे में जांच की, जो अक्टूबर 2022 से लापता था सिंडी ने अपने ठिकाने के बारे में झूठ बोला था और यह दावा किया था कि बच्चा मेक्सिको में अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ था दो दिन बाद वह अपने पति और छह अन्य नाबालिग बच्चों के साथ भारत के लिए उड़ान में सवार हुई, लेकिन बच्चा उनके साथ नहीं था।

इस वर्ष जुलाई में सिंडी का नाम एफबीआई (FBI)  की सर्वाधिक वांछित सूची में जोड़ा गया था और उसके लिए इनाम राशि 25,000 डॉलर से बढ़ाकर 2,50,000 डॉलर कर दी गई थी। फॉक्स न्यूज (Fox News)  ने बताया कि नोएल को कई स्वास्थ्य और विकास संबंधी समस्याएं थीं। सिंडी पर अक्टूबर 2023 में टेक्सास की जिला अदालत में आरोप लगाए गए सिंडी की गिरफ्तारी इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के बाद हुई, जिसे भारत सहित सभी सदस्य देशों को सौंपा गया था। प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे गए थे। पटेल ने कहा कि सिंडी पर ‘अभियोजन से बचने के लिए गैरकानूनी रूप से भागने’ और ’10 साल से कम उम्र की व्यक्ति की हत्या’ के आरोप लगाए जाएंगे।

